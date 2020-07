El mercado inmobiliario y de la construcción es uno de los sectores clave para nuestra economía, por lo que analistas dan algunas propuesta para darle un nuevo impulso, en medio de esta nueva coyuntura por el COVID-19.

1. Bajar tasas de interés. Para el exministro de Vivienda, Carlos Bruce, el Estado aún puede trabajar más en bajar las tasas de interés de los créditos hipotecarios a través del Fondo Mivivienda. Propone que este fondo solicite recursos al Banco de la Nación, con una baja tasa de interés, para que puedan ser intermediados hacia las entidades financieras en nuevos créditos hipotecarios.

“La tasa de interés podrían bajar a la mitad, esto tendría un impacto efectivo para reactivar la demanda”, subrayó Bruce a Gestión.pe. El exministro participó hace unos días junto al exsecretario general de la presidencia de Colombia, Alfonso Prada, en el webinar internacional organizado por Pacific Edelman Affiliate sobre Visión Gubernamental: Balance Binacional Perú y Colombia.

2. Flexibilizar parámetros de construcción. Bruce refiere que Lima es una ciudad muy extendida y poco densificada. Por ejemplo, Buenos Aires tiene 15.7 habitantes por km2, Santiago 8.2 hab/km2, mientras que Lima solo 3.6 hab/km2. Por ello el exministro propone elevar en 50% la altura que pueda tener un edificio, por ejemplo, pasar de 10 a 15 pisos. “A cambio, la constructora tendría que pagar un derecho al municipio. Y ese fondo le serviría para paliar el impacto negativo de la densificación, como ampliar las veredas, entre otras obras”, subraya Bruce.

Agrega que con esta propuesta las viviendas podrían bajar de precios; además se impulsaría el uso de las bicicletas, pues una persona podría acceder a una vivienda más cerca a su centro de labores.

3. Ampliación de horarios de construcción. Por su parte la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) refirió que debido a los nuevos protocolos sanitarios, en las obras laborarán grupos más reducidos de trabajadores –para disminuir los riesgos de contagios- por lo que requerirán ampliar los horarios de actividades para no afectar el plan de avance de las obras y entregarlas a tiempo.

“Los obreros llegan a las 7 am y en una obra se trabaja hasta las 4pm. Estamos pidiendo empezar dos horas antes y terminar dos o tres horas más tarde, para que las cuadrillas no se crucen”, señaló Marco Del Río, quien pidió a los municipios una mayor proactiviadad, sobre todo en los distritos con un mayor número de proyectos.

4. Fondo de garantía inmobiliario. Según información de ADI, actualmente hay 865 proyectos inmobiliarios en Lima. No obstante, Marco del Río refiere que la mitad de ellos no puede iniciar obras pues aún no logran el nivel de preventas mínimo que se requiere para que los bancos desembolsen los créditos para financiar la construcción. Para acelerar estas obras, el gremio propuso al Ejecutivo constituir un fondo de garantía –similar a Reactiva Perú- para dar cobertura a las inmobiliarias que aún no completan las preventas requeridas.

“Ya lo hemos conversado con el Ejecutivo. Lo han recibido bien y lo están conversando con el Ministerio de Economía para ver cómo poder afrontarlo. Es un tema que ha tenido buena receptividad”, señaló Marco del Río.

Refirió que el fondo de garantía sería de unos S/ 500 millones. “Es solo una línea de garantía que no requiere hoy de los recursos del Estado. Le daría tranquilidad a los bancos para dar créditos e iniciar las obras lo antes posible y así ayudar a la reactivación de la economía”, destacó.