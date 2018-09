Cuatro nuevos operadores de telefonía móvil se asoman al mercado peruano

Nuevos operadores globales fijan su mirada en Perú. El reordenamiento del espectro radioeléctrico, que se viene impulsando desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), está generando el interés de nuevas empresas de telefonía móvil. En concreto entre tres y cuatro firmas han mostrado su interés en participar de este reordenamiento.

Así lo adelantó a Gestión.pe la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa Morales.

El espectro radioeléctrico, cabe precisar, es un recurso natural -que pertenece al Estado- compuesto de frecuencias agrupadas en bandas, que permite la transmisión de señales en la forma de servicios de radiodifusión (radio, televisión, televisión digital terrestre y otros) y telecomunicaciones (voz y datos).

En concreto, es como una "autopista" por donde transitan las empresas operadoras de telefonía y cable, principalmente. La misma que fue asignada de forma desordenada y que se busca revertir.

"Desde 1993 -año en que se aprobó la Ley de Telecomunicaciones- el Estado, como responsable y gestor de la administración del espectro radioeléctrico, omitió aprobar dos importantes normativas que debían ser actualizadas. La primera es el reordenamiento de las bandas y la segunda, es la actualización de las metas y medición del uso de las mismas", afirmó.

Así, con miras a un reordenamiento de las bandas se publicó -el último 15 de agosto- el proyecto de reglamento ( Aquí el enlace) . "El reordenamiento es una práctica de la OCDE y que ha sido recomendada también por el Banco Mundial, que se lleva en varios países y que las anteriores administraciones no han podido aprobarlo, pero nosotros -que tenemos una focalización muy fuerte en el servicio al ciudadano- consideramos necesario e indispensable aprobarla", comentó Nakagawa.

¿El proyecto de reglamento ya ha recibido comentarios de empresas, del regulador y del público en general?

(A la fecha) hemos recibido comentarios sumamente positivos del Banco Mundial, del Osiptel, y de fabricantes de operadores internacionales. Te soy honesta, también hemos recibido comentarios en contra de la propuesta.

¿De las empresas operadoras?

Si claro ya que a pesar (de que algunas operadoras) no lo usan (eficientemente), no quieren que se lo quiten. No obstante, el Estado tiene que administrar eficientemente (el espectro radioeléctrico) y gestionarlo con esa mirada a favor del ciudadano. A todos nos ha pasado que tenemos una mala señal, por más que el Osiptel es el responsable de aprobar los indicadores de calidad, pero es la realidad. ¿Cómo se obtienen las frecuencias? Bajo dos caminos: a solicitud de parte y vía concurso público.

"LO QUE QUEREMOS (COMO ESTADO), ES QUE VENGAN MÁS OPERADORES Y ESTA CLASE DE NORMATIVA -COMO EL REORDENAMIENTO DEL ESPECTRO RADIOLÉCTRICO- LO PERMITE"

¿Qué cambios propone el proyecto?

Que cuando se obtenga vía concurso público, lo que establece esta propuesta de reglamento es que el Estado va a respetar -absolutamente- que la empresa se quede con ese mismo ancho de banda. No hay un afán expropiatorio como de alguna manera se ha querido confundir, por el contrario se va a respetar los derechos adquiridos. No se quiebra ningún marco constitucional simplemente se está diciendo (al operador que no quiera dar más servicios) si no quieres mejorar, tampoco dar más servicios: respeto tu banda de frecuencia, te quedas con tu equipamiento, pero permite que los demás, que si van a innovar y ofrecer mayor velocidad, puedan entrar al mercado.

En el caso de las frecuencias otorgadas vía solicitud de parte (a pedido de la empresa), ¿qué modificaciones se plantea?

En este caso, (en la que la operadora) no ha pagado nada, el Estado podrá moverlo para que sea ordenado, pero también puede darse el caso que aunque no haya pagado nada, realizó inversiones: ¿Qué pasará con esa empresa que quiere seguir ofreciendo tecnología física inalámbrica, pese a que está en una frecuencia muy buena y que permite a los usuarios contar 5G, por ejemplo? En ese caso, lo que hará el Estado es sacar esa banda a concurso público y el nuevo (operador) que gane, le pagará todos los costos de migración y esa empresa se le moverá a otro banda que le permita continuar ofreciendo sus servicios.

¿Este reordenamiento está generando el interés de nuevos operadores en telefonía móvil?

En efecto, algo que nos ha llamado la atención es el interés de nuevos operadores internacionales de querer venir al país. A veces se dice que ya no vienen más operadores, pero mira como arribo Bitel. Así que cuando hemos comenzado a recibir comentarios, ha habido mucho movimiento en el mercado internacional dado que si se comienzan a liberar frecuencias como la 2.5 GHz, 3.5 GHz y la 2.3 GHz entonces las empresas comienzan a mirar un país -como Perú- con indicadores macroeconómicos buenos y que tiene todavía un déficit de usuarios por atender. Eso es lo que queremos, que venga más operadores y esta clase de normativa lo permite. En concreto, ya tenemos empresas que nos están diciendo, yo quiero entrar al reordenamiento.

¿Cuántas empresas nuevas están interesadas?

Hemos tenido las llamadas de entre tres a cuatro empresas nuevas, aparte de las compañías presentes en el mercado, que están interesadas en participar. La norma va estar aprobada este año y para el primer semestre del 2019 tendríamos el primer grupo (de empresas) reordenadas . Dentro de ese proceso hay empresas que están más listas que otras, lo que nos hace presumir que para finales del 2019 ya podríamos estar viendo resultados concretos que se van a sentir en la mejora del servicio de teléfono móvil.

¿Las empresas interesadas en Perú podrían concretar su llegada en el primer semestre del 2019?

Consideraría que sería antes y le explico el motivo. Nosotros ya estamos trabajando para licitar -a través de ProInversión- este año la banda 2.3 GHz que es una frecuencia muy interesante para los servicios 5G, lo que va dinamizar el mercado. De este modo, Perú se está volviendo atractivo para las inversiones en el sector de comunicaciones y con esta norma se repotencia mucho más.

Uso eficiente de bandas



La viceministra de Comunicaciones comentó también que se está trabajando en otra propuesta normativa, que saldrá este año y que tendrá como objetivo establecer la metodología para establecer el uso eficiente de las frecuencias (del espectro radioeléctrico).

"La metodología para la medición del uso eficiente del espectro se va prepublicar este año de todas maneras. Este proyecto de reglamento lo estamos trabajando de la mano de consultores nacionales e internacionales dado que es sumamente técnico. Este documento lo que va le a decir a las empresas es cuánto es lo que debe usar de tráfico, a través de las rutas digitales que te doy (como Estado), que son las frecuencias", explicó.