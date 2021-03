Pese a que se consideró como una actividad esencial y las operaciones continuaron sin restricción, las exportaciones peruanas registraron una contracción de 15.7% el año pasado a raíz de la crisis generada por el COVID-19 en el país.

Así, esta contracción también tradujo en una reducción de empresas exportadoras. De acuerdo a cifras de la Asociación de Exportadores (Adex), al cierre del 2020 el número de empresas exportadoras se ubicó en 7,285 unidades, lo que representó 618 empresas menos que realizaron despachos (-7.8%) frente al 2019.

En diálogo con Gestión.pe el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de Adex, Edgar Vásquez, explica que todos los años hay empresas que ingresan y salen del proceso exportador, y en tiempos prepandemia lo natural era que más empresas ingresaran que salieran. La cifra récord se registró en el año 2018 con cerca de 8,000 empresas exportadoras, recordó.

Bajo el nuevo contexto, en el 2020 la tendencia se revirtió y fueron más las empresas que salieron (2,805) frente a las que entraron (2,187).

En ese sentido, Vásquez indicó que si bien la pandemia del COVID-19 influyó en que más empresas salieran del proceso exportador respecto a las que entraron, existen otros factores que contribuyeron a que las empresas exportadoras salieran del mercado.

Reporte de empresas exportadoras

Enero - Diciembre 2020 N° de empresas Variación Var.% N° de Empresas Totales (Stock) 7,285 -618 -7.8% Microempresa 4,564 -653 12.5% Pequeña 2,109 12 0.6% Mediana 61 4 7.0% Grande 551 19 3.6% N° de Empresas Salientes 2,805 336 13.6% Microempresa 2,420 271 12.6% Pequeña 311 62 24.9% Mediana 8 0 0.0% Grande 66 3 4.8% N°de Empresas Ingresantes 2,187 -509 -18.9% Microempresa 1,767 -496 -21.9% Pequeña 323 -5 -1.5% Mediana 12 2 20.0% Grande 85 -10 -10.5% Fuente: Sunat/Adex Data Trade

Elaboración: Gestión.pe

Primer factor de fracaso

El primer lugar, señala que en el país el 92.4% de las empresas exportadoras son micro, pequeña y mediana empresas (Mipyme), en tanto el 7.6% son grandes empresas.

De este modo, detalla que las microempresas exportadoras generalmente son formadas por padres, hermanos o abuelos, y el producto que se elabora tiene éxito en el mercado local. Así, tratan de extender ese éxito en los mercados internacionales, pero no necesariamente se preparan apropiadamente para ello.

“Lo que se ha identificado es una necesidad de mejorar la capacidad de gestión de comercio internacional de las Mipymes, ese es el principal factor de fracaso. No identificar bien, no hacer el estudio de mercado correcto, no conocer las barreras que hay que cumplir en términos legales, no tener adecuadamente los embalajes, o adaptar el producto al gusto del consumidor, creer que el mismo producto tal cual se vende en el Perú se va a vender o va a ser aceptado en el mundo”, refirió.

Único producto, una región

Otro de los factores que contribuyen a la salida de las empresas exportadoras del mercado es que el 45.5% del total de empresas exportadoras solo exportan un único producto, por lo que no se tiene una cartera diversificada de productos.

“Si hay una recesión global -como la generada por la crisis del coronavirus- y solo vendes un producto, es decir, tu cartera no está diversificada, y ese producto no es el arándano o el kion que han tenido boom este año, vas a estar en una situación de desventaja porque tu mercado se va a retraer”, dijo.

El tercer factor es la concentración de envíos. Según explica, el 57.4% de las empresas solo exportan a un país, por lo que se genera otro riesgo adicional.

“Si ese país entra en un proceso se recesión fuerte, se quedó sin mercado o una reducción importante de su mercado, en este escenario de pandemia más grave todavía porque no hubo un mercado significativo que no se haya visto contraído”, dijo.

El cuarto y último factor está referida a la procedencia del producto. Vásquez indica que el 82.5% de las empresas peruanas tienen una cartera de productos que provienen de una sola región del país, por lo que si se produce un evento climático o conflictos en las carreteras, se entra a un nuevo riesgo por no tener diversificada la provisión de productos.

El dato

-Adex estima que las exportaciones peruanas crecerán 10% durante el 2021, con lo cual se alcanzarían los US$ 43.000 millones, cifra por debajo del récord histórico alcanzado en el 2018 (US$ 47,500 millones).

-También proyecta que más de 3 millones de empleos podría crear el sector exportador durante este año.