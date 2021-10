La demanda vehicular por parte del sector femenino ha evolucionado a lo largo de los años. De acuerdo a OLX Autos, para la mujer peruana, la compra de un vehículo es una respuesta a su esfuerzo.

Por ello, la compañía realizó un análisis del perfil de la mujer que compra autos en el canal online, en donde representa el 43% de la demanda. Como resultado se obtuvieron cuatro puntos clave:

Perfil demográfico. Indicadores de OLX Autos muestran que más del 40% de la demanda vehicular de seminuevos es liderada por mujeres. Entre ellas, las de 25 a 44 años de edad concentran el 42% de la demanda, seguido por mujeres entre los 45 y 64 años con el 33%, mujeres de 18 a 24 años con el 14%, y otros con el 11%.

Además, gran parte de ellas vive en los distritos de Los Olivos, Santiago de Surco, Cercado de Lima, Miraflores, La Molina y San Miguel.

Principales motivaciones. La demanda femenina busca principalmente un vehículo que se adapte a su estilo de vida. Con ello, reflejan su independencia, la posibilidad de manejar sus tiempos sin depender de alguien y tener mayor seguridad al momento de trasladarse.

Se suman, también, las nuevas necesidades surgidas en la pandemia, como evitar aglomeraciones en el transporte público o que el auto funcione como herramienta de trabajo (emprendedoras que buscan transportar productos o hacer taxi).

Marcas más demandadas. Con respecto a las marcas más buscadas por las mujeres, dentro de la categorí aseminuevos, se encuentran Toyota (14%), Suzuki (12%), Kia (11%), Renault (10%), Hyundai (8%) y otros (45%).

Por otro lado, prefieren modelos SUV, ya que es un vehículo que puede ser utilizado como transporte familiar y de carga. El ticket promedio para los seminuevos varía conforme a la gama del vehículo. Para gama alta es de US$ 20,000, gama media de US$ 12,000, y gama baja de US$ 9,500.

Búsqueda online. De acuerdo a cifras de OLX Autos Perú, durante el último año (septiembre 2020-2021) la compra femenina de vehículos seminuevos sumó cerca de US$ 10 millones. De acuerdo a la empresa, esto responde a las facilidades que ofrece el mix de los canales on y offline.