En un intento de proteger sus reservas, el banco central argentino redujo el monto de dólares que las personas pueden adquirir mensualmente, pasando a US$ 200 en transacciones bancarias y US$ 100 en efectivo. Además, aunque el gobierno de Mauricio Macri intentó permitirle al país argentino abrir sus puertas al comercio exterior favoreciendo algunas exportaciones peruanas, entre ellas telas y prendas de algodón, estas solo se mantuvieron.

En ese sentido, según Rafael Zachnic, economista jefe de Comexperú, “lo que pueda pasar en Argentina no afectaría dramáticamente el flujo comercial con Perú ya que las exportaciones a este país no representan mucho dentro de nuestra estructura de exportaciones al mundo”.

Zachnic añadió que estamos hablando de un país que se va por el octavo año sin crecimiento. Además de no generar empleo, tiene restricciones a las importaciones y restricciones cambiarias. “Solo les permite a los argentinos comprar alrededor de US$ 200 al mes, con lo cual es obvio que buena parte del ahorro no está bancarizado”.

Pensar en este país como una plaza atractiva para el Perú, independientemente del tipo de producto, es bastante arriesgado. Se vienen cuatro años de bastante incertidumbre en esta economía.

No obstante, si hablamos de lo que debería hacer Argentina para reflotar, integrarse al mundo e impulsar la economía, Zachnic dijo que “lo que el país necesita son reformas duras y claras y, es precisamente lo que no hará Alberto Fernández, quien tuvo un discurso inicial completamente vago y diferente al que ofreció Macri cuando ganó las elecciones pasadas”.

Macri enfatizó su discurso en abrir la economía, acercarse a la Alianza del Pacífico, liderar la integración del Mercosur, entre otras cosas que, ya sea que le alcanzó el tiempo o no, no pudo cumplir por falta de claridad en las reformas. Es decir, “para que Argentina se abra como mercado y que los empresarios consideren a este país como un destino de oferta exportable, se necesita tiempo y continuidad. Los beneficios de una reforma pueden verse entre el sexto y décimo año de aplicado”.

No se debe olvidar que la situación para Argentina podría complicarse aún más ya que el peronismo parte de una fuerte intervención del mercado. “Acceder a bienes importados para los argentinos es bastante difícil y la mayoría de estas están dirigidas a la industria. Solo algunas son seleccionadas para tener mayor libertad”, indica Zachnic.

Según Zachnic, “todavía no se sabe con claridad las nuevas restricciones que el gobierno implementará, además de las cuotas de importación que ya tiene Argentina. Afortunadamente para Perú y otros países de la región, quienes aplicaron estas reformas en la primera generación de políticos, cuando todavía no había mucho conocimiento y no existían las redes sociales. En la actualidad, basta que se haga una reforma dura, todos se enteran y reclaman porque esperan que los resultados sean inmediatos”.