Crisis en el sistema judicial desalienta a las inversiones, advierte BCR

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, aseguró que la actual crisis en el sistema de justicia, a raíz de los audios del Consejo Nacional de Magistratura (CNM), desalienta a las inversiones que buscan seguridad jurídica.

No obstante, consideró que está crisis no afectará el crecimiento económico del país.

"Creo que la crisis en el sistema judicial no afectará a la economía. Obviamente es una cosa terrible, dado que una cosa es sospechar y casi conocer (de una coima) y otra es comprobarlo. Desgraciadamente para algunas inversiones, no tener un sistema jurídico predecible si es factor que desalienta ", subrayó.

"(La actual situación de las instituciones judiciales) Nos perjudica, por ejemplo, cuando nos comparamos con Nueva Zelanda o muchos países de América Latina", afirmó Velarde. Consultado si es que los destapes de presuntos actos de corrupción en el CNM sería similar al caso Lava Jato, Velarde consideró que no hay punto de comparación.

"(¿Es un nuevo Lava Jato? No lo veo así. El caso Lava Jato paralizó el sector construcción y las obras públicas. No es el caso de ahora. Nos disgusta y nos ha causado una repulsión grande, pero no como afectar severamente el crecimiento de la economía peruana", precisó.

El máximo representante del ente emisor precisó que en los agente económico hay un rechazo lógico a la crisis, pero de ahí a que no inviertan o que no gasten, "es otra cosa". "Si un suizo quiere venir o de otro país (para invertir en Perú) y ve que no hay un sistema jurídico predecible, que hay corrupción o fallos (amañados) obviamente lo desalienta", remarcó.

Por último, proyectó que la crisis del sistema de justicia no tendrá un efecto sobre la inversión pública o si hay efecto, será marginal.