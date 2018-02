Crisis publicitaria de Televisa se agrava tras nueva estrategia

Grupo Televisa SAB anunció otro trimestre de ingresos decepcionantes después de que la nueva estrategia de ventas de publicidad no generase los resultados previstos.

La caída de ingresos publicitarios fue la cuarta consecutiva para la mayor empresa de medios de Latinoamérica, que anunció ganancias por última vez hace un año. Revertir la trayectoria actual es la tarea de los dos nuevos responsables ejecutivos de la empresa, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, quienes han tomado el relevo al veterano Emilio Azcárraga al frente de la compañía de 62 años en el 2018.

Las ventas publicitarias disminuyeron 15% en el cuarto trimestre, frente a una caída de 8.4% en el período anterior, según un comunicado. A medida que más consumidores utilizan sus teléfonos móviles para ver anuncios, la compañía ha tenido que revisar su estrategia de precios. Este año, todos los clientes de Televisa estarán en el nuevo sistema de precios, donde los anuncios se venden por adelantado según las puntuaciones de audiencia, dijo el comunicado.

Además de la caída en ventas, los nuevos responsables han tenido que lidiar con acusaciones de corrupción sobre el caso FIFA, el asesinato de un ejecutivo y debilidades significativas en sus sistemas contables, aunque una revisión no resultó en la corrección de resultados. Los accionistas han notado el impacto. El título de la empresa ha caído 21% desde el último informe trimestral de la compañía.

Los responsables de Televisa dijeron el año pasado que estaban revisando la estrategia del grupo y que podrían deshacerse de algunos negocios no estratégicos. La empresa dio el primer paso en esa dirección la semana pasada, cuando anunció planes para vender su participación en el grupo español Imagina por 284 millones de euros (US$ US$ 350.3 millones). Televisa planea enfocarse en contenido y distribución.

Las ventas del cuarto trimestre cayeron 4.4% a 26,100 millones de pesos, dijo Televisa, por debajo de la media de las estimaciones de analistas de 26,500 millones de pesos. El resultado de explotación de 3,630 millones de pesos no alcanzó los 4,440 millones de pesos que los analistas proyectaban.