Recientemente se conoció que hay una baja en el flujo comercial en la frontera con Chile y ello podría recrudecer puesto que los trabajadores portuarios de Arica se sumaron al paro indefinido en el país del sur.

Aunque este menor flujo ocurre específicamente en el intercambio comercial entre ZofraTacna y Arica, lo cierto es que podría extenderse involucrando las exportaciones peruanas totales hacia Chile, si se considera la crisis chilena actual, que ha devenido en una huelga nacional.

Para Carlos Gonzáles, gerente de Estudios Económicos de Adex, todavía no se puede hablar de un impacto real de las exportaciones a Chile, pues habría que esperar los resultados del mes de octubre y conocer lo ocurrido, sin embargo, si hay algunos sectores que podrían verse afectados ante este escenario .

En el caso de las exportaciones vinculados a la minería se mantendrían estables: “Se envía molibdeno para la refinación del cobre, eso no cambiará”. De la misma manera, las manufacturas que están vinculadas a la exportación minera, como químicos, estructuras metálicas, entre otros similares.

Sin embargo, lo que se considera que se muestra sensible son los alimentos y productos de consumo masivos.

Cabe indicar que las exportaciones no tradicionales representan cerca del 67% de los envíos a Chile, de los cuales la mitad son productos que se destinan a la minería.

En el caso de las exportaciones de alimentos, que representan el 16% de los envíos, Gonzáles detalla que hasta el momento se han realizado envíos por US$ 150 millones, estimándose que culmine en US$ 200 millones para este año.

Solo en setiembre los envíos de productos de la agroindustria y agropecuarios a Chile sumaron poco más de US$ 16 millones, lo que representó un incremento de 9.7% comparado con similar mes del año anterior. Así, en los primeros nueve meses del año, se exportó 0.1% más de estos productos, respecto de similar periodo del 2018.

“Además del consumo interno en los mercados, se tiene el consumo de los restaurantes peruanos en Chile”, sostuvo.

En este rubro son 573 empresas las que se interrelacionan con sus pares de Chile, y los que se verían afectados en sus envíos.

-¿Cambiar de destino?-

“Es más fácil esperar que la crisis pase, que explorar un nuevo mercado”, dice el representante de Adex.

El envío al exterior no se trata solo de un acuerdo comercial, sino de cultivar la relación comercial con los clientes, anotó.

-Prendas de vestir-

Otro de los envíos que se ven afectado son las exportaciones de las confecciones, que suman hasta ahora (a setiembre) US$ 28.4 millones, y aunque no es el gran destino como es Estados Unidos con US$ 640 millones en exportaciones, “el mercado de Chile mostraba una recuperación”.

De hecho, entre enero y setiembre, los envíos de prendas de vestir hacia el país del sur crecieron 73.6%, sumando US$ 28 millones en ese periodo . Eso resultó en US$ 12 millones más que en los primeros nueve meses del 2018 (US$ 16 millones).

Chile es el quinto país en importancia al que se envía las prendas de vestir peruana.