Si la crisis financiera del gigante chino inmobiliario Evergrande se expande a otros sectores de esa economía asiática, podría costar algunos puntos del producto bruto interno (PBI) de Perú del próximo año, que ya se había corregido a la baja a 3.4%, comentó a EFE una fuente del sector comercio.

“Evidentemente un menor crecimiento de China nos va a afectar de una manera muy importante, eso nos puede costar algunos puntos en el crecimiento, además de menores exportaciones, sobre todo de mineras que son las más importantes que van dirigidas a China”, explicó el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Oscar Chávez.

“Nos puede afectar el bajo crecimiento del 2022, a países como Chile, Perú, Bolivia, pero esperemos que la experiencia del 2007-2008 (en Estados Unidos) dé luces para que se gestione bien esta crisis en China y no tenga expansión e impacto en nuestros países”, agregó Chávez en alusión a la crisis financiera del sector inmobiliario de esos años.

Evergrande tiene una deuda de más de US$ 300,000 millones y debe devolver US$ 37,000 millones de préstamos a mediados de 2022, lo cual ha puesto en riesgo a cientos de bancos y financieras de ese país.

En opinión del economista, la experiencia de 2008 debe dar luces para que el gobierno chino, el banco central chino, “acudan a todas las políticas necesarias para tratar de disminuir el impacto y que no se expanda entre los países de la región, que el sistema financiero que es el afectado no impacte en el sector real”.

El posible impago de la deuda de la inmobiliaria china Evergrande sacudió a los mercados globales durante toda la semana. (Foto: AFP)

Para determinar el impacto de esta crisis en las economías de esta región, Chávez indicó que se tiene que conocer cuántas empresas similares a Evergrande existen actualmente en China.

Además, agregó que “es un poco apresurado” hablar del impacto en los países emergentes porque “todavía hay que dimensionar bien cuál es el impacto que se va a dar dentro de China”.

“El canal China-Perú es por el lado comercial, pero si esta crisis es grande, contagia a otros mercados, ya los canales financieros se van a ver afectados, los capitales, los flujos de inversión extranjera que llegan a Perú también podrían a ser reducidos”, anotó.

El Banco Central de Reserva (BCR) aumentó la proyección de crecimiento del PBI para este año a 11.9% por el alza del sector de construcción, pero redujo la del 2022 a 3.4% por una menor expectativa de inversión privada.

No obstante, Chávez opinó que este año el crecimiento no alcanzará para recuperar el bache. “Necesitamos crecer alrededor de 5.5% el segundo semestre, no se va a poder lograr, pero al menos hay un buen número de regiones dentro del territorio peruano que ya estarían recuperándose de la crisis del 2020″, dijo.

“Un capital importante y que ya está viniendo al Perú es el capital de China, entonces una crisis que se dé en esta economía también restaría ese capital que pueda llegar al país y estar financiando, por ejemplo, a través de acuerdos de gobierno a gobierno, infraestructura importante que requerimos”, detalló el experto.