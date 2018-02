Criptomonedas: Siete retos que enfrentarán este 2018

- / -

FOTO 7 | Reto 7. Desarrollo de casos de uso exitosos. Muchos expertos han criticado al bitcoin, algunos otros a las criptomonedas en general, pero pocos han dudado de la utilidad del blockchain. En el tenor del primer grupo, Nouriel Roubini un prestigiado economista, criticó en no solo la función de las criptomonedas como dinero, sino el blockchain, al calificarla como una tecnología que no ha producido ningún caso de uso más allá de las criptomonedas. Diferentes comentaristas que reaccionaron a la crítica de Roubini clarificaron que realmente al Internet le tomó más de 35 años desarrollar su primer caso de uso comercial desde la creación del Arpanet hasta el desarrollo del World Wide Web. Estamos en una etapa naciente en el sector, los casos de uso financieros y no financieros se desarrollarán en los próximos años en la medida que se superen retos como la complejidad operativa, la ciberseguridad, capacidad de transacción de las redes, entre otros. Vitalik Buterin, creador de Ethereum, la segunda criptomoneda con mayor capitalización de mercado, lanzó una autocrítica del sector en una serie de tuits que decían “¿Cuánta gente hemos bancarizado?” “¿A cuantos venezolanos hemos protegido de la hiperinflación?” “¿Cuánto valor está almacenado en contratos inteligentes?” Un mea culpa que provoca que muchos entusiastas y desarrolladores del sector apuren el paso.