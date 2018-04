Créditos vehiculares atenúan su caída en el primer trimestre de 2018, según Asbanc

El número de nuevos créditos vehiculares otorgados por la banca privada durante el primer trimestre del 2018 fue de 6,472, superando en 2,628 (68.37%) el nivel alcanzando en similar periodo del año pasado, informó Asbanc.

Al analizar la información por moneda, el número de nuevos créditos vehiculares otorgados en soles durante los primeros tres meses de este año llegó a 6,312, cifra mayor en 2,956 (88.08%) frente a igual lapso del 2017; en tanto, en dólares se entregaron 160 nuevos créditos, 328 menos (caída de 67.21%) que en similar periodo de estudio.

Considerando que el monto del financiamiento vehicular concedido entre enero y marzo del 2018 fue de S/ 180 millones, el préstamo vehicular promedio entregado por las entidades bancarias se ubicó en S/ 27,748.

Dicha cifra fue casi la mitad de la registrada durante los primeros tres meses del año pasado, cuando el crédito promedio se situó en S/ 52,675. Este comportamiento indicaría que actualmente las preferencias de consumo de las familias se habrían redirigido hacia automóviles de gama media-baja.

Número de nuevos créditos vehiculares.

De otro lado, el monto total de los créditos vehiculares entregados por las entidades bancarias sumó S/ 1,854 millones al cierre de marzo del 2018, y de esta manera anotó una disminución de 1.15% respecto a similar mes del año anterior, considerando un tipo de cambio constante.

Es importante indicar que a pesar de los descensos observados en el financiamiento vehicular entre el 2015 y 2018, en los últimos meses se distingue una leve mejoría en los resultados, recuperación que podría continuar en los siguientes meses si se materializa un mejor desempeño de la demanda interna así como de los indicadores de empleo e ingresos.

Cabe destacar que la venta de vehículos nuevos retrocedió 6.7% en enero, mientras que en febrero la caída fue menor y se situó en 1.7%, de acuerdo a información de la Asociacion de Automotriz del Perú (AAP).

Monto de créditos vehiculares por moneda

Desagregando por moneda, se observa que los créditos vehiculares en soles llegaron a S/ 1,530 millones al término del tercer mes del presente año, cifra menor en S/ 1 millón (-0.04%) respecto a febrero pasado, aunque a tasa anual se reportó un aumento de S/ 108 millones (7.62%).

En tanto, los préstamos vehiculares en dólares reportaron un saldo de US$ 100 millones, monto inferior en US$ 6 millones (-5.22%) y en US$ 40 millones (-28.63%) en relacion a febrero del 2018 y marzo del 2017, respectivamente.

Respecto al ratio de solarización de la cartera vehicular, el cual mide la porción de los créditos que se encuentra en moneda local, se aprecia que el referido indicador se situó en 82.38% al finalizar marzo del 2018, obteniendo un aumento de 6.70 puntos porcentuales en comparación con marzo del año pasado.

Solarización de créditos vehiculares.

Finalmente, el índice de morosidad de los créditos vehiculares avanzó a 6.14% al cierre del mes de análisis, ubicándose 0.27 puntos porcentuales por encima del nivel observado en marzo del 2017.

A pesar del incremento descrito, durante los último dos meses se distingue un descenso en dicho índice. Esperamos que en la medida que la actividad económica y el nivel de empleo mejoren su performance, la morosidad se reduzca paulatinamente.