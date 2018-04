Créditos al sector construcción vuelven a terreno positivo en marzo, después de 9 meses

Según cifras de Asbanc, los créditos dirigidos a empresas del sector construcción llegaron a S/ 4,940 millones en marzo, registrando un avance interanual de 0.56%, considerando un tipo de cambio constante.

De esta manera, los créditos al sector construcción se ubican por primera vez en zona positiva, después de 9 meses consecutivos de estar en terreno negativo.

Los créditos dirigidos a empresas del sector construcción llegaron a S/ 4,940 millones en marzo, un avance interanual de 0.56%. Los créditos dirigidos a empresas del sector construcción llegaron a S/ 4,940 millones en marzo, un avance interanual de 0.56%.

El ratio de morosidad de los créditos otorgados por las entidades bancarias privadas a las empresas del sector construcción se situaron en 5.90% a diciembre de 2017.

Este resultado muestra un incremento en 1 punto porcentual en comparación con similar mes del 2017, por un entorno de bajo crecimiento económico del país, con la consecuente menor capacidad de pago de algunas empresas y la reducción del número de sujetos de crédito.

Asbanc estimó que este ratio descenderá por las perspectivas favorables para la economía peruana. “Siempre y cuando se vaya la incertidumbre generada por los actuales problemas del sector construcción causados por la corrupción”.

Asbanc estimó que este ratio de morosidad descenderá por las perspectivas favorables para la economía peruana (Fuente: Asbanc). Asbanc estimó que este ratio de morosidad descenderá por las perspectivas favorables para la economía peruana (Fuente: Asbanc).

Caso Odebrecht

Uno de estos problemas fueron los casos de corrupción relacionados a Odebrecht, que aumentó la percepción de riesgo de las empresas constructoras frente a los bancos. Esto afectó el dinamismo de créditos directos hacia estas compañías y restringió el otorgamiento de cartas fianza.

Las cartas fianza cayeron 3.94% desde diciembre del 2017 (S/ 50,319 millones) hasta S/ 48,336 millones a febrero de 2018.

“Esta situación no hace sino reforzar nuestra preocupación respecto a la urgencia de que se emita a la brevedad el reglamento de la Ley N°30737, puesto que es necesario tomar medidas concretas que permitan reducir la incertidumbre y dinamizar nuevamente la entrega de créditos para la construcción”, señala Asbanc en un comunicado a la prensa.

Lo necesario es, pues, que se permita que las empresas sigan operando, de modo que puedan saldar sus cuentas con el Estado y honrar sus deudas con sus proveedores, trabajadores, así como con el sistema financiero, manteniendo su clave aporte al desarrollo de la infraestructura del país y al empleo de más peruanos.

DU 003

Como se recuerda, el Decreto de Urgencia 003 (DU-003) fue un mecanismo legal que el gobierno de Kuzcynski creó y que tenía como uno de sus principales objetivos asegurar la reparación civil en los casos de corrupción de las empresas constructoras, así como garantizar la continuidad de los proyectos de inversión.

Para Asbanc, este decreto de urgencia no funcionó ya que no llegó a cumplir sus objetivos. Es así que este año nació la Ley N°30737 que reemplaza al DU003, cuyo reglamento incluiría fórmulas financieras para calcular la reparación civil, las que permitirían al sistema financiero tener la predictibilidad necesaria para determinar si una compañía es sujeta de crédito o no.

Construcción

El sector construcción es importante para la economía peruana por su influencia directa en la creación de infraestructura básica como viviendas, puentes, carreteras, colegios, hospitales. Esto genera un impacto relevante y positivo en la competitividad del país así como en la generación de empleo.

Según la estructura del PBI con año base 2007, el sector construcción tiene una ponderación muy importante en el total de la producción nacional, de 5.10%.

El PBI del sector construcción registró un avance de 7.92% en febrero último, explicado por el mayor consumo interno de cemento y el aumento del avance físico de obras.

El PBI de febrero avanzó 2.86% interanual, registrando 103 meses de crecimiento continuo.