La renta variable va tener un crecimiento importante en el 2022, pero probablemente no al nivel que en el 2021, explicado por acciones que se tomen alrededor de la inflación, la nueva variante Ómicron, y, en cuanto a lo local, por una continuidad en la inestabilidad política, según Credicorp Capital.

“Se espera un importante crecimiento de las economías para mercados desarrollados como EE.UU. y la Eurozona, y mercados emergentes; sin embargo, se tiene en cuenta las medidas en cuanto a aumentos por el incremento de la inflación y posibles nuevas restricciones por Ómicron, lo que finalmente haría que la renta variable no tengan retornos tan altos como en el 2021. A pesar de ello, las empresas y compañías deberían tener mayor productividad y acompañar las perspectivas de buenos retornos en el 2022” dijo Rocío Coloma, gerente general de Credicorp Capital SAF.

Coloma mencionó que, en cuanto a los activos locales de renta variable, lo que se espera de estos está sujeto a lo que suceda con la situación política, que por ahora no es la óptima.

“En el mercado local, hay muchos factores que están generando inestabilidad, relacionados a conflictos mineros, cambio de autoridades, vacancia, reformas tributarias, lo que finalmente afecta la confianza del consumidor y con ello a las empresas peruanas. A esto se suma que la tasa del BCR va a aumentar debido a la inflación que se encuentra fuera del rango, y un tipo de cambio al alza. Todo ello se refleja en las perspectivas de crecimiento que se tiene para el siguiente año”, manifestó.

Renta variable vs renta fija

Si bien, señaló Coloma, la renta variable va a ser la clase de activo que mayor retorno tenga frente a la renta fija, esto no implica que todos deberían optar por este instrumento, pues se espera un escenario de volatilidad en el 2022, lo cual no sería idónea para perfiles conservadores.

“La renta fija no va a ser tan atractiva como la renta variable, pero sí hay varias oportunidades con retornos interesantes en la parte de emergentes en high yield. Además, van a haber vaivenes, por ejemplo, por la nueva variante Ómicron. En ese sentido, hay perfiles conservadores a los que no se recomendaría renta variable por la volatilidad que pueden encontrar”, manifestó.

Actualidad e impacto de Ómicron en noviembre

La representante de Credicorp Capital señaló que, al cierre de noviembre, es la renta variable global es lo clase de activo que mejor ha rendido (14.5%). “Este es un retorno bastante alto y si vemos la foto en el 2020 y 2019, venimos de tres años con un historial interesante. Si bien en lo que va del año el retorno es menor, aún es considerable”, indicó.

Añadió que, en el mes de noviembre, debido a los anuncios alrededor de la nueva variante, se tuvo un efecto negativo tanto en renta fija como renta variables “Hubo un impacto en el mercado que trajo algunos retrocesos debido al anuncio de la nueva variante y lo que puede representar”, manifestó.

Para diciembre, sin embargo, no se espera que haya gran efecto en los mercados, pues ya estaría internalizado. “Probablemente no veamos más cambios, pues el impacto más fuerte ha sido al cierre de noviembre que es donde sale esta noticia de la variante. En ese sentido, no deberíamos observar mayor reacción por ese lado, pues el mercado ya lo asimiló”, precisó.

- Dato -

Según Credicorp Capital, el crecimiento para la economía peruana en el 2022 sería de 2.9% (en su anterior previsión era de 3.1%).