Credicorp Capital eleva a 3.8% su proyección de crecimiento económico para Perú

Credicorp Capital elevó de 3.5% a 3.8% su proyección de crecimiento de la economía peruana para el 2018, debido al contexto de "rebote más robusto de lo esperado" que se ha tenido.

Según el reporte de Credicorp Capital, se espera que el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú correspondiente al segundo trimestre del presente año crezca cerca de 5% respecto a similar período del año pasado.

Esta cifra será mayor a 3.2% de crecimiento que se tuvo en el primer trimestre y permitirá acumular una expansión de casi 4% en todo el primer semestre del 2018.

Entre los mes de enero y mayo de este año se tiene que el volumen de importaciones se expandió a dos dígitos, impulsado por el crecimiento de 16% en los bienes de capital sin materiales de construcción y de 10% en los bienes de consumo duradero.

A esto se suma que el consumo interno de cemento creció más de 8% entre abril y mayo, logrando así su mayor ritmo en casi cinco años; mientras que la recaudación del IGV aumentó 11% entre enero y mayo, siendo el mayor incremento para dicho periodo desde el 2011.

Crecimiento de abril

Por otro lado, Credicorp Capital indicó que el crecimiento de 7.8% de la actividad económica en abril resultó ser la mayor tasa en cinco años, y sorprendió positivamente al consenso de analistas que estaba alrededor del 6.8%.

Precisó que esta cifra se explicó por una base comparativa favorable, teniendo en cuenta que el crecimiento de abril del 2017 fue solo 0.4%) y se tuvieron dos días laborables adicionales, ya que los feriados de Semana Santa se dieron en marzo.

De igual modo, resaltó que la economía peruana en términos desestacionalizados (según información del INEI) volvió acelerarse al pasar de una expansión de 0.7% en marzo a 1.8% en abril.

Reportó que en el cuarto mes del año se mantuvo el buen dinamismo tanto en sectores primarios como no primarios.

La producción en sectores primarios creció a tasas de dos dígitos por primera vez en 15 meses (cerca de 11%) El resultado reflejó el fuerte crecimiento en el sector pesca (81.2%) y su impacto en la industria manufacturera de recursos primarios (41.2%, máximo en 11 meses).

En contraste, el sector minería e hidrocarburos desaceleró su crecimiento de 5.3% en marzo a 1.1% por una caída en la producción minera (-0.5%) que fue contrarrestada por la mayor producción de hidrocarburos (10.9%).

Asimismo, la producción en sectores no primarios creció cerca de 7%, la mayor tasa en cinco años. La construcción pasó de no crecer en marzo a expandirse 10.6%, máximo en 6 meses.



En tanto, el sector comercio creció 4.9%, el ritmo más alto en 46 meses; el avance del sector servicios superó el 5% luego de 26 meses, y la manufactura no primaria rebotó hasta 12.4%.