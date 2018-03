Crecimiento del imperio de Google transformaría San José de California

Hay muchas más personas que duermen en San José que las que allí trabajan, lo que representa un desafío para las arcas de impuestos de la ciudad californiana. Ahora los funcionarios esperan que una gran venta de propiedades a Google modifique eso.

La sociedad controlante de Google, Alphabet Inc., que ya es la mayor propietaria de bienes inmuebles de Silicon Valley, está negociando la compra de 16 hectáreas (40 acres) de terrenos pertenecientes a la ciudad para construir un nuevo campus cerca del SAP Center de San José y la estación ferroviaria Diridon. Eso crearía unos 20,000 empleos en los próximos 10 a 12 años. Lo que es aun más importante, agregaría miles de unidades residenciales –que serían “asequibles” en un 15 a 20%- a una región con una fuerte escasez de viviendas.

Se trata de una operación que podría transformar la ciudad más grande de la zona de la Bahía de San Francisco, que ha sido una alternativa más barata a las ciudades en auge de Silicon Valley como Palo Alto o Mountain View, donde está la sede de Google.

La perspectiva de la afluencia de Google a San José ha provocado la reacción de residentes que temen que la avalancha de nuevos trabajadores haga que las viviendas queden aun más lejos de sus posibilidades, mientras que los defensores del proyecto sostienen que atraerá más desarrollo y dará a la ciudad una nueva fuente de crecimiento como pujante centro tecnológico.

“A menudo hemos sido la dama de honor y no la novia de las grandes compañías tecnológicas”, declaró el alcalde de San José, Sam Liccardo, en una entrevista. “Somos la única gran ciudad de los Estados Unidos que tiene una población diurna más pequeña que la población nocturna”.

La zona de la Bahía ocupó el primer puesto en California y el país con un aumento del producto interno bruto ajustado por inflación de 5.2% en 2016, más de tres veces la tasa nacional de crecimiento. Silicon Valley generó casi 300,000 empleos en los últimos siete años, mientras que las existencias de viviendas siguen siendo bajas y crecen menos de 3 por ciento por año, según un índice creado por el Instituto de Estudios Regionales.

Región más cara

El boom ha llevado la mediana de precios de una vivienda unifamiliar usada en la zona metropolitana de San José, que comprende partes de Silicon Valley, a US$ 1.27 millones, lo que la convierte en la región más cara del país, según la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces. La falta de viviendas se está disparando.

Los trabajadores no tecnológicos como los contratistas de trabajos como los guardias de seguridad, los empleados de servicios de comidas o los jardineros de Google, Facebook Inc., Apple Inc. y otras grandes compañías, a menudo tienen un viaje de dos horas o más para ir y venir desde el Valle Central de California, donde las viviendas son más económicas, o viven en vehículos recreativos aparcados en las calles de la ciudad.

La Estación Diridon es clave para el plan de Google, ya que se la ampliará y se agregarán líneas regionales y locales, incluido el sistema de trasporte público rápido o BART a San Francisco, en un intento por solucionar otro de los problemas persistentes y cada vez más graves de la región: el tránsito.

Algunos habitantes de San José se oponen a la operación de Google o argumentan que debería incluir muchas más viviendas, debido a la preocupación de que traer tantos puestos de trabajo de alto salario haga subir el precio de las propiedades.