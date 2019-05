Creciente consumo de pescados y mariscos en EE.UU. abre oportunidades a exportadores peruanos

Con el creciente consumo de pescados y mariscos en Estados Unidos, las compañías de ese país buscan diversificar su cartera de productos y el Perú tiene mucho potencial para aumentar sus exportaciones de este sector de forma sostenible y responsable, afirmó la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Nueva York.



De acuerdo a un reporte realizado por The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Estados Unidos importó 2,700 millones de kilos de mariscos y pescados el 2017, valorado en US$ 21,500 millones, lo cual representó un incremento de 1.6% comparado al año anterior.



Una de las razones que han contribuido con esta expansión es que el consumidor estadounidense ha agregado medio kilo de mariscos a su dieta.



Asimismo, este reporte indica que los productos que más se consumen per cápita son los camarones con 2 kgs, el salmón con 1.9 kgs. y la tilapia con 0.5 kgs.



Sin embargo, debido al constante crecimiento de esta industria, los consumidores siempre están buscando novedades y productos nuevos que son cultivados de manera responsable.



Mientras que ciertos productos pueden estar de moda, no siempre es suficiente para garantizar su venta. Algo muy importante para los consumidores es conocer el origen de los productos y cómo fueron producidos.



De acuerdo al Global Aquaculture Alliance (GAA), el consumidor final cada vez más busca mariscos y pescados producidos responsablemente mientras que los importadores buscan trabajar con exportadores que tienen completa transparencia y que cuentan con un programa de sostenibilidad.



Al igual, un estudio hecho por el Marine Stewardship Council corrobora esto, explicando que las ventas de mariscos y pescados en restaurantes o supermercados, están siendo lideradas por la sostenibilidad y cultivo responsable.



Por su parte, el perico es un producto con un precio de hasta US$ 34. Esta empresa es el importador de paiche más grande, abasteciéndose principalmente de Brasil.



Bokel también indicó que cada vez que introducen este producto a través de un chef o cadena de distribución, ha sido muy bien recibido ya que es novedoso, fácil de usar y delicioso, explicando que nuevos productos deberían ser introducidos periódicamente al mercado para darle diversidad a las cocinas y restaurantes, ya que esta industria siempre está evolucionando y cambiando.



De acuerdo a Seafood Source y su artículo “The Hottest Seafood Culinary Trends of 2019”, hay varias tendencias en el sector pesca que se volverán populares el presente año.



Por ejemplo, los gustos cambiantes y la insaciable curiosidad de la generación millennials y las generaciones del futuro, al igual que los chefs que intentan encontrar una ventaja sobre la competencia, contribuyen en gran medida a las tendencias que vemos hoy.



Este artículo indica que ahora muchos restaurantes están, y seguirán adquiriendo pescados y mariscos enlatados que son procesados con solamente agua y sal, inmediatamente después de ser capturados.



Esta tendencia ya se ha visto anteriormente y existen grupos empresariales, como el Canned Food Alliance, creados para la promoción de alimentos enlatados, sin embargo para el 2019, surgirá una nueva generación de chefs que usará este tipo de presentación.



Al igual, el uni, o erizo, también se pronostica que se volverá muy popular este año, de acuerdo al mismo artículo en el Seafood Source. Esto es debido a la tendencia del consumo de productos lujosos como la langosta, el abulón y el caviar, al igual que la creciente popularidad de la comida japonesa y su fusión.



Actualmente, la oferta de este producto es baja en el Perú, sin embargo existen compañías como True World Group, que están muy interesadas en invertir en esta categoría de una manera sostenible, logrando triplicar su comercialización en los próximos años.



El erizo se ofrece a un precio más alto y es considerado de especialidad. Se ve mucho en restaurantes japoneses y debido a la calidad y el precio les es más conveniente importarlo desde Perú en vez de Japón.



El Perú tiene mucho potencial para aumentar sus exportaciones del sector pesca de forma sostenible y responsable, siguiendo las tendencias del mercado.