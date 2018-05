La creciente banca digital en Latinoamérica se acerca al nivel de EE.UU.

Foto 10 | Sura y BlackRock lanzaron y bancos un fondo mutuo que, desde un ticket de US$ 1,000, permitirá al inversionista local acceder a acciones de 3,500 a 4,000 empresas que concentran el 90% de la capitalización bursátil global. Se trata de un fondo de fondos que invierte en ETF de unos 22 países, explicó Rafael Buckley, gerente general de Fondos Sura. El ETF es un instrumento que cotiza en bolsa y que replica el retorno de un índice bursátil o de un conjunto de activos. Entre sus características, este tipo de fondo mutuo ofrece diversificación y bajos costos de administración en comparación con transar y realizar un seguimiento individual de las 4,000 acciones, indicó el ejecutivo. Su lanzamiento se da en un contexto en que crece la demanda de activos del exterior por parte de los inversionistas locales. “Hemos visto, en el último año en particular, que hay una mayor demanda por portafolios internacionales diversificados por parte de los inversionistas institucionales y retail (personas) locales”, manifestó Antonio Cevallos, representante de BlackRock en Perú. En general, los asesores financieros están transmitiéndoles a sus clientes que no es óptimo invertir todo su dinero en un solo país, por lo que están ofreciendo productos que permiten diversificación a nivel global y de modo eficiente, detalló (Foto: Andina).