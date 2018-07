¿Cuánto tiene que crecer la economía para que el empleo se dinamice?

Si bien a inicios de año las proyecciones sobre el crecimiento de la economía no eran muy esperanzadoras, el escenario habría cambiado a estas alturas.

Y es que el Banco Central de Reserva señaló que habrá un “ajuste con un sesgo hacia arriba ” respecto a la provisión de crecimiento de 4% y el Ministerio de Economía aseguró que cambiará su proyección de crecimiento a un 4% en 2018.

De igual manera, el BBVA Research elevó en cuatro décimas de punto porcentual sus previsiones de crecimiento de la economía peruana para 2018 situando su proyección para este año en 3,6% .

Este cambio en el panorama hace que también impacte en el empleo . Si bien hasta el año pasado las cifras se han registrado en rojo, en los últimos meses la tendencia se ha revertido .

Tal es así que, de acuerdo a información de las planillas provistas por la Sunat e información del Ministerio de Trabajo, el empleo formal en áreas urbanas tiene una variación interanual de 0.2% hasta mayo del presente año. Mientras que los puestos de trabajo formales privados tienen una variación interanual de más de 5% hacia el 2T18.

El crecimiento formal se da en provincia, específicamente en las empresas pequeñas y trabajadores menos calificados, mientras que el empleo en Lima se puede dinamizar debido a los proyectos que impulsarán el sector construcción, según indicó Francisco Grippa, Economista Jefe para Perú de BBVA Research.

Pero ¿cuánto debe crecer la economía para que el sector empleo se dinamice y se consolide?

“Las estimaciones que tenemos es que cuando Perú crece por encima del 4%, viendo la elasticidad en los últimos años, hace que la demanda de trabajo pueda ser igual a la oferta de personas jóvenes que van entrando al mercado laboral todos los años”, comentó el economista.

“Todos los años entran alrededor de 225 mil personas al mercado laboral. Para que la demanda pueda atender eso de manera adecuada, el país debería crecer entre un 4% a 4.2%. De otra manera, la generación de empleo que pueda haber no se hace en las mejores condiciones”, añadió.

Crisis política

Por otro lado, respecto a los últimos episodios de crisis política respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, Grippa manifestó que no ve un impacto significativo en la proyección del crecimiento económico.

Esto va en línea a lo que señaló el presidente del BCR, Julio Velarde , quien cree que "que la crisis en el sistema judicial no afectará a la economía. Obviamente es una cosa terrible, dado que una cosa es sospechar y casi conocer (de una coima) y otra es comprobarlo. Desgraciadamente para algunas inversiones, no tener un sistema jurídico predecible si es factor que desalienta”.

"Si un suizo quiere venir o de otro país (para invertir en Perú) y ve que no hay un sistema jurídico predecible, que hay corrupción o fallos (amañados) obviamente lo desalienta", remarcó.

Por su parte, para Grippa, “es un tema importante pero a nivel macroeconómico no vemos un impacto a ese nivel. En general, las protestas, reclamos y ese tipo de cosas, si son sostenidos, pueden tener un impacto en la confianza empresarial, por ejemplo. Eso luego pasa a inversiones, etc., pero a nivel macro, no lo vemos”.