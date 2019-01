CPTPP: ¿Qué es Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y qué países firmaron el tratado?

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés: Trans-Pacific Partnership, TPP), actualmente Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico ( CPTPP : Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) es un ambicioso pacto comercial entre varios países de la Cuenca del Pacifico.

Este tratado de libre comercio, suscrito por 12 países en febrero de 2016 y abandonado por Estados Unidos en enero de 2017, entró en vigor el pasado 30 de diciembre de 2018 y busca rebajar las barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual, reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental, y establecer un mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-Estado.

Historia del CPTPP

Aunque el TTP tiene sus antecedentes en el tratado inicialmente conocido como Pacific Three Closer Economic Partnership (P3-CEP), que comenzó en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del 2002 y tenía como objetivo eliminar el 90% de los aranceles entre los países miembros, tomó verdadero impulso cuando en 2005 el presidente de los Estados Unidos George W. Bush informó la intención de su país de adherirse a dicha negociación.



Posteriormente, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam— entraron a las negociaciones del nuevo tratado. En las discusiones realizadas el 13 y 14 de noviembre de 2010 Japón se unió como observador, y en marzo de 2013 este país declaró su intención de unirse a las negociaciones, para agosto de ese año Japón ya era miembro del acuerdo comercial.

Tras siete años de negociaciones, los 12 países llegaron a un acuerdo para crear la mayor zona de libre comercio del mundo, sin embargo, el lunes 23 de enero del 2017, el nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump decidió por decreto retirarse del acuerdo, considerándolo un "desastre potencial" para los trabajadores estadounidenses.

A pesar de no contar con el apoyo de Estados Unidos el TPP siguió adelante y los once paises Los once países restantes firmaron el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile lo que ahora se conoce como el "pacto anti-Trump". Este instrumento comercial entro en vigor el domingo 30 de diciembre del año pasado.

¿Qué países firmaron?

México, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Singapur son los primeros en poner en marcha el nuevo Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTTP). Pero se sumarán a lo largo de 2019 Perú, Chile, Brunei, Malasia, Vietnam, cuando sus gobiernos ratifiquen por completo el acuerdo.



Cuando los 11 países ratifiquen el tratado nacerá la mayor zona de libre comercio a nivel mundial. Un mercado de 500 millones de consumidores, lo que representa 13.5% del PBI global.

Asimismo, Corea del Sur y China han expresado su interés de unirse al pacto, Taiwan, Filipinas, Laos, Colombia, Costa Rica, Indonesia, Bangladesh, India y Argentina son otros países que han manifestado su interés en una membresía en CPTPP.