Las exportaciones peruanas de cítricos registraron un aumento en valor de 37% en el 2020, en relación al año 2019, lo que implicó despachos de 244,783 toneladas valorizadas en US$ 262 millones. Este resultado significó un récord histórico, dado que viene creciendo año tras año desde el 2017, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Ante la expansión de la COVID-19, el Idexcam explicó que hay una creciente demanda de cítricos, especialmente de mandarina, debido a sus propiedades antioxidantes y alto contenido de vitamina C que refuerzan el sistema inmunológico.

Ello ha generado un repunte en su comercialización a nivel mundial.

Así, en el 2020 las exportaciones de mandarinas sumaron un total de US$ 250.4 millones, registrando un crecimiento de 36% comparado al año anterior (US$ 184 millones).

Los envíos de este producto crecieron en 11 mercados de destinos, siendo el principal Estados Unidos cuyo crecimiento fue de 52% (US$ 125,3 millones); seguido de Países Bajos, +19% (US$ 25 millones); Canadá, +15% (US$ 17,8 millones); China, +40% (US$ 15,7 millones); y Rusia, +90% (US$ 13,2 millones).

Asimismo, Irlanda reportó un crecimiento de 53% (US$ 3,9 millones); Hong Kong, +29% (US$ 2,9 millones); España, +160% (US$2,7 millones); México, +60% (US$ 2,5 millones); Panamá, +34% (US$ 1,1 millones); y Japón, +1.672% (US$ 1 millón).

Igualmente, la naranja también registró un buen desempeño el año anterior con una expansión en sus exportaciones del 46%, tras sumar US$ 12,1 millones.

Entre los principales mercados de este producto figuran Reino Unido, con un crecimiento considerable de 91% (US$ 6,8 millones); Países Bajos, +7% (US$ 3 millones); Panamá, +51% (US$ 416.788); Suecia, +74% (US$ 344.688); y Estados Unidos, +88% (US$ 341.962).

-Producción-

La producción de mandarinas, al igual que la de naranjas en el Perú, ha crecido de manera constante desde el 2010.

En cuanto a las mandarinas, estas han registrado un incremento interanual del 9%, mientras que las naranjas del 3%.

Según el Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el 2020 la producción de mandarinas en el Perú llegó a 525,000 toneladas, siendo Lima el principal departamento productor con 44% del total; seguido de Junín (24%), Ica (17%) y Puno (6%).

Finalmente, la producción de naranjas sumó las 553,000 toneladas, siendo Junín el principal productor con 45% del total, seguido de San Martín (14%), Puno (9%) y Cusco (5%).