Las ventas de frescos orgánicos en Estados Unidos durante el mes de marzo han crecido 22% en volumen y en valor, y 8% en promedio durante el primer trimestre, según un informe de Organic Produce Network y Category Partners.

Este crecimiento se dio bajo la coyuntura actual de la pandemia del COVID-19, y las perspectivas de venta mejoran, afirmó la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Miami, que cita el mencionado informe.

Los alimentos frescos orgánicos líderes en ventas y que cuentan con mayor crecimiento en marzo que el producto convencional son las zanahorias, arándanos, manzanas, bananas, cebollas, hierbas y especias.

Mientras las regiones oeste y noreste de Estados Unidos son las que presentan mejor desempeño en el crecimiento de las ventas de frescos orgánicos, se identifican el medio oeste y el sur de Estados Unidos como las regiones con mayor oportunidad para el desarrollo de este mercado.

Mercado

El mercado de productos orgánicos de Estados Unidos alcanzó la cifra récord de US$ 52,500 millones en ventas en el año 2018 -dato que incluye productos alimenticios y no alimenticios, de acuerdo al último sondeo sobre la industria realizado en el 2019 por la Organización de Comercio Orgánico (OTA, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Hexa Research proyecta unas ventas de US$ 70,400 millones para el año 2025.

Las ventas analizadas por OTA presentan cifras de US$ 47,900 millones para el segmento de alimentos en el mercado orgánico, 6% más que el año anterior y por encima del crecimiento de 2.3% experimentado en el país por la industria de alimentos en general.

Segmentos

El segmento de orgánicos no alimentarios creció 11% alcanzando US$ 4,600 millones. Las ventas de frutas y vegetales frescos orgánicos, con US$ 17,400 millones en el 2018, representan el 36% del valor alcanzado por el mercado de alimentos orgánicos y cerca del 15% del mercado de frutas y vegetales en Estados Unidos.

Por el lado de los frescos orgánicos, los productos más populares incluyen zanahorias, verduras de hoja, manzanas y bananas; y presentan importantes avances otros como “berries”, paltas, coles de Bruselas, coliflor, y frutas tropicales como mangos y papayas.

Aparte de la sección de frescos, otros artículos con demanda son las frutas y vegetales congelados, envasados y deshidratados.

Así, actualmente el consumidor puede encontrar orgánicos tanto en las secciones de alimentos como en el resto de productos, teniendo que, tal y como asegura Laura Batcha -CEO y directora ejecutiva de OTA, “lo orgánico se ha convertido en lo convencional en la sociedad de hoy”.

Adicionalmente, analistas y expertos de la industria destacan que cada vez es mayor el número de consumidores que aprenden y son conscientes sobre la importancia de la salud y el bienestar.

Sostenibilidad

En los últimos años, especialmente desde finales del 2017, ha habido un giro en esta industria hacia la colaboración y defensa sobre el papel que juega lo orgánico en las iniciativas sobre medio ambiente y sostenibilidad.

OTA, por su parte, señala que los consumidores, en especial aquellos de la generación millennial, demandan transparencia e integridad en toda la cadena de suministro de alimentos.

Además, se debe diferenciar entre alimentos naturales y alimentos con certificación orgánica. El sello orgánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos abarca el espectro de alimentos no modificados genéticamente, y sin uso de pesticidas, colorantes o conservantes tóxicos.

Aunque las ventas de alimentos orgánicos están creciendo, la producción doméstica se encuentra de algún modo estancada al tener solo el 2% de las tierras cultivadas en el país certificadas como orgánicas.

El Servicio de Estadísticas Agrícolas (NASS) indica que Estados Unidos dedica únicamente 5 millones de acres (algo más de 2 millones de hectáreas) a la producción orgánica, de los cuales 2.7 millones de acres (casi 1.1 millones de hectáreas) cuentan con cultivos orgánicos -el resto son tierras de pastoreo.

Por ello, sigue siendo cada vez más necesaria la presencia de producto del exterior que permita cumplir con la creciente demanda en este mercado.