Los contratos de transporte internacional marítimo de mercancías deberán incluir toda la facturación por servicios, operaciones, gastos administrativos y cualquier costo o gasto conexo o complementario, según se establece el Decreto Legislativo N° 1492, publicado el último domingo, que, además, obliga a empresas y entidades estatales a digitalizar todos los procesos vinculados a la cadena logística de comercio exterior.

La predictibilidad de estos costos conllevaría a una reducción de los gastos de exportación e importación, señaló Carlos Posada, presidente del Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional.

“Esta norma es muy importante, porque va a mejorar la competitividad del sector. Vamos a tener mejores costos para poder competir en el exterior. Se van a eliminar los costos ocultos, porque ahora se establece que el que contrata un servicio, lo paga”, dijo a Gestion.pe.

¿Cómo es la dinámica hasta la fecha? Carlos Molfino, director de la Asociación de Agentes de Aduana del Perú (AAAP), sostiene que en la actualidad, si un importador peruano busca recibir su mercancía en el puerto, además del monto fijado en el contrato con el exportador que hace el envío desde su país de origen, se ve obligado a pagar las facturas de los servicios conexos, generalmente de transporte, contratados por la línea naviera elegida por el exportador.

“Los importadores no tienen ninguna capacidad de negociación. Si tú quieres retirar tu carga, tienes que pagarle a ellos lo que ellos te dicen, gastos que no figuran en tu contrato, porque de lo contrario no vas a poder retirar la carga. Con el cambio que se está haciendo, todos estos costos van a estar incluidos en tu contrato, entonces desde el principio vas a poder elegir cuál es la opción que en realidad te conviene más. Porque puede que hayas cerrado un contrato con una empresa porque te ofrecía menores costos, pero al fin y al cabo te sale costando más que otras”, explicó.

En el caso de los exportadores, actualmente ellos firman contratos con las líneas navieras en los que solo se incluye el flete marítimo, que es la contraprestación económica por realizar un transporte por barco hacia el país de destino de las mercancías. Sin embargo, al hacer efectivo el envío aparecen los gastos en tierra, como el visto bueno y la entrega de contenedor, que son los servicios que contrata la línea naviera y que debe pagar el exportador peruano.

“Por ejemplo, un exportador puede haber elegido una línea naviera que le va a cobrar US$ 500 de flete, por encima de otra línea que le cobraría US$ 400; pero los gastos en tierra le añaden US$ 300 y ya hay un gasto total de US$ 800. Entonces, quizás podría haberle convenido más la otra opción. Además, como la línea naviera es la que contrata al agente marítimo (para el visto bueno) y al depósito de contenedores, también les dice cuánto cobrarle al exportador y tenemos entendido que un porcentaje de estos gastos en tierra regresan a las líneas navieras”, expresó.

De acuerdo con la estimaciones de Molfino Piaggio, cada año se desembolsan en el país entre US$ 500 millones y US$ 600 millones por servicios logísticos no contratados directamente. “Como los importadores y exportadores van a tener toda la información de sus costos desde que firman los contratos, va haber mayor competitividad y lo más probable es que los costos bajen. Entonces los exportadores van a poder competir en mejores condiciones en el exterior y los importadores podrán ofrecer mejores precios en el mercado interno”, expresó.

Digitalización frente al coronavirus

El otro cambio importante que establece el mencionado decreto es la obligatoria digitalización de todos los procesos vinculados a la cadena logística de comercio exterior, tanto para las empresas privadas como para las entidades públicas, con el fin de evitar los desplazamientos de trabajadores del sector y así reducir los contagios por coronavirus.

Así, las entidades públicas que exijan o generen documentos relacionados con el comercio exterior deberán reemplazar los documentos físicos por documentos digitales o digitalizados. La presentación de documentos físicos será excepcional y las empresas del sector deberán adecuarse a estas exigencias. La implementación de este cambio será progresiva y se indicará en el reglamento que deberá emitir el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“Hay operadores que han comenzado a digitalizar sus procesos; sin embargo, ahora es necesario que todos lo hagan. De no hacerlo, ponen en riesgo la salud de los trabajadores y de las autoridades que participan en el proceso de la cadena logística de comercio exterior, lo que pone en peligro la continuidad de las operaciones de comercio exterior y la cadena de abastecimiento a nivel nacional”, sostuvo al respecto el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez.

A la fecha ya se han registrado varios contagios de coronavirus entre los trabajadores de las agencias de aduanas, por lo que esta medida resulta importante para el sector. “Un trabajador de una agencia de aduanas tenía que dirigirse a cuatro o cinco puntos, para hacer todos los trámites necesarios, y formar colas de 40 o 60 personas. Todo esto se va a evitar con la digitalización de los documentos”, comentó Molfino.

