Cuando una empresa contrata a un trabajador vía contrato de locación de servicios, no crea un vínculo laboral con aquel, y puede despedirlo, ya que no cuenta con estabilidad laboral. Sin embargo, si excede su plazo máximo de 5 años, el contrato se “desnaturaliza” y genera un vínculo laboral que la empresa debe respetar, estando imposibilitada de despedirlo.

Sin embargo, la casación laboral, 16940-2017-Arequipa estableció que los jueces no pueden invocar la desnaturalización de ese tipo de contrato cuando un trabajador interponga demanda por reposición, y si este no invoca en su demanda el reconocimiento del vínculo laboral, el juez no puede, por su cuenta, hacer un análisis al respecto.

Esta sentencia va en contra de un criterio aplicado por las cortes que indicaba que, aun si el trabajador no señalaba la causal por la cual debía ser repuesto, el juez debe sobreentender la razón y resolver de acuerdo a esto.

Ahora, mediante casación laboral, la Corte Suprema indica que cuando un trabajador que tenía un contrato de locación de servicios, el cual excedió su plazo, demande a su empleador por reposición laboral, es la empresa la que debe probar que no se desnaturalizó el contrato y no el trabajador, quien debe probar que sí se desnaturalizó.

La sentencia (expediente 26416-2017-Lima) señala que es la empresa la que debe “demostrar que la prestación de servicios del demandante es de carácter civil”.

Los Datos

Desnaturalización. Contratos de locación de servicio que duren más de 5 años generan estabilidad laboral para el contratado.

Congruencia. Jueces han estado declarando desnaturalización de contrato sin que haya sido solicitado.