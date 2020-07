Luego de la emisión del decreto de urgencia que autoriza el subsidio del transporte público durante la situación de emergencia sanitaria que afronta el país, el alcalde de Lima Jorge Muñoz señaló que esta norma era discriminatoria pues no incluía al Metropolitano y a los corredores complementarios, quienes también necesitan una subvención. Desde el Ejecutivo plantearon una reunión con el alcalde para encontrar una salida el tema y surgió la promesa de emitir una norma que regularice esta situación.

Sin embargo, ¿qué opinan los corredores complementarios sobre esta discusión? En diálogo con Gestión.pe, Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), que agrupa a los corredores amarillo, rojo, azul y morado, explicó que ellos, al igual que el Metropolitano, requieren un tratamiento distinto al del transporte público tradicional pues ellos se rigen por sus contratos de concesión. Estos contratos, señala Mendoza, establecen compensaciones en situaciones excepcionales de emergencia como la que actualmente vive el país, las cuales deben ser remuneradas de un fondo de contigencia.

“La posición es que nosotros no podemos estar en un mismo marco normativo que el transporte urbano convencional. No podemos estar en el mismo marco legal de subsidios que ellos porque ellos tienen es una autorización de ruta que no tiene mayor estabilidad jurídica, mientras que una concesión está regulada por un contrato amparado por el Estado a partir de la Constitución Política. Por lo tanto, no podemos estar amparados en un mismo tratamiento. Los corredores y el metropolitano recibimos una compensación”, sostuvo el vocero de los corredores complementarios.

En ese sentido, Mendoza recordó que en el caso de los corredores complementarios estos ya han recibido compensaciones por la segunda quincena de marzo, abril y mayo. Con lo que aún está pendiente recibir la compensación de junio. Esto gracias a la Resolución Ministerial 262-2020, emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el pasado 11 de mayo. Dicho documento transfiere un monto de S/ 24 millones a la Municipalidad de Lima “para financiar actividades orientadas a brindar el servicio de transporte en condiciones de salubridad y fomentar medios alternativos de transporte”. En otras palabras, para pagar compensaciones a los corredores y Metropolitano.

“Nosotros hemos recibido una compensación hasta el 31 de mayo. Siempre vamos a depender de una compensación durante la emergencia. Al parecer, la Municipalidad no tiene presupuesto. Los contratos contemplan una compensación y hay un fondo de contingencia para eso que ya está agotado. Como la Municipalidad no tiene presupuesto para compensar, tiene que pedirle al Ejecutivo y es el Ejecutivo quien tiene que dar compensaciones por haber dispuesto las medidas de aislamiento social. En esa cadena es que el contrato prevé el pago de compensaciones”, explicó Mendoza.

El vocero de los corredores complementarios aprovechó para instar al Ejecutivo y a la Municipalidad de Lima a que culminen con la transferencia de competencias a la ATU, quien hasta ahora no puede posicionarse como el concedente de los contratos con los corredores complementarios.

“Lo que el alcalde debe pedir al Ejecutivo es que el Metropolitano y los Corredores pasen a la ATU. Si bien es cierto hay un entrampamiento, este debe ser el objetivo porque en la medida que no pase el transporte urbano está fragmentado y es absurdo. No nos están pagando oportunamente y nos están debiendo todo junio. Nosotros estamos sobreviviendo gracias a los proveedores, pues estamos totalmente endeudados. Lo que necesitamos son compensaciones”, indicó Mendoza.

Si bien la problemática del transporte urbano es la misma durante la emergencia, Mendoza instó a las autoridades a mantener el trato diferenciado. Descartó, también, cualquier posibilidad de aumento de pasaje en los corredores complementarios, pues estos están establecidos en las cláusulas contractuales de acuerdo a fórmulas polinómicas.

“El transporte urbano tradicional tiene una ruta autorizada en base a oferta y demanda, en cambio en las concesiones, que somos un sistema formal, no podemos subir la tarifa cuando nos da la gana. Con más razón el Gobierno tiene que preocuparse por este sistema formal porque los contratos nos establecen obligaciones”, expresó el vocero de los corredores complementarios.