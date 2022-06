Así, Lima Norte, conformada por los distritos de Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y San Martín de Porres, y que cuenta con ocho corredores, es la que ha tenido mejor desempeño desde 2021, en particular dos de ellos en cuanto a ocupación y con precios de alquiler a nivel prepandemia.

“Si bien en tarifas esta zona de Lima no tiene los precios más altos, de todos los corredores de la capital sí es la que más rápido se ha recuperado, y con un dinamismo muy fuerte”, dice Luis Sánchez, consultor senior de JLL.

Y son los de corredores de Independencia y Alfredo Mendiola los que mejor se han desempeñado, mientras que en cuanto a distritos son Independencia, Comas y Los Olivos los que se han comportado mejor de todo el mercado.

“Hoy en día esos distritos son los que están siendo vistos con más interés por los dark kitchen y restaurantes, además de tiendas de conveniencia cuya estrategia de expansión se enfoca en estas zonas”, agrega.

Zonas calientes

El ejecutivo destaca que la zona caliente donde se agrupan diversas categorías de marcas reconocidas se centra principalmente en Comas, en el corredor de Retablo y Túpac Amaru.

“Mientras que el corredor Alfredo Mendiola (Los Olivos) tiene puntos ancla, como MegaPlaza y Plaza Norte que si bien no están en el distrito están en el eje de este corredor, y aportan mucho flujo peatonal por el tamaño de estos centros comerciales”, explica.

En tanto, el corredor Independencia tiene como zona caliente al corredor Angélica Gamarra, con oferta de servicios y restaurantes.

Menores precios

Pero también hay otros corredores que están en crecimiento y que por ende cuentan hoy con los precios más bajos. Es el caso del Callao y Lima Sur.

“Callao es el más pequeño porque comprende solo dos distritos (Callao y Ventanilla) y cada uno es un corredor; estos se encuentran estratégicamente en ejes con el mayor flujo peatonal de la zona; el principal es el corredor Callao, comprendido por la avenida Sáenz Peña, cuyas rentas pueden llegar hasta US$ 10 el metro cuadrado, situándose como la renta más económica del mercado”, refiere.

Le sigue el corredor de Ventanilla, con rentas que pueden llegar hasta US$ 16 el metro cuadrado.

Lima Sur

En el caso de Lima Sur, si bien tiene corredores (Chorrillos y San Juan de Miraflores) que se asemejan en tarifas a los de Lima Moderna, aún se encuentra en desarrollo. “En los últimos 10 años, la zona Lima Sur viene mostrando un moderado crecimiento comercial que generó el ingreso de comercios que solo abarcaban distritos modernos, mejorando el mix y demanda comercial, principalmente en los corredores Defensores, Lurín, San Juan, Villa El Salvador y Villa María”, sostuvo.

Esta influencia comercial generó que los precios de renta lleguen a alcanzar hasta US$ 24 por metro cuadrado.

Sin embargo, en los extremos de los corredores José Gálvez y Lurín pueden hallarse las rentas más económicas de la zona, oscilando entre US$ 6 y US$ 8 por metro cuadrado.

La fuerza de Lima Moderna

Consolidados. En el caso de la llamada Lima Moderna, conformada por siete corredores comerciales distribuidos en seis distritos (Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo) tiene como principal corredor a La Marina, que fue uno de los primeros en consolidarse.

Precisamente, este junto al de Jesús María cuentan con la mayor concentración comercial de la zona, albergando precios de renta que alcanzan hasta US$ 32 por metro cuadrado. Mientras que las rentas más económicas se sitúan en el distrito de Pueblo Libre, encontrándose entre US$ 10 y US$ 18 el metro cuadrado.