Acciones cotizan sin tendencia clara en medio de incertidumbre mundial por el Covid-19

Las acciones mundiales eran presionadas el jueves por la creciente cifra de muertos provocados por el nuevo coronavirus y el frenazo económico que ha llevado a analistas a esperar una nueva cifra récord de solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos.

Inversores buscaban la seguridad del dólar, que se aferraba a sus ganancias recientes, mientras que los futuros del petróleo subían luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que Arabia Saudita y Rusia alcancen pronto un acuerdo para poner fin a su guerra de precios.

En Japón, el índice Nikkei cayó un 1.37%, llevando sus pérdidas en lo que va del año a un 25%. En una sesión sin una tendencia clara, las acciones europeas lograban ganancias tentativas y el índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0.4%. Los futuros de Wall Street trepaban un 2% luego de desplomarse durante la sesión en Asia.

“Las solicitudes de subsidios por desempleo de Estados Unidos habrían subido nuevamente y en este ambiente no podemos hablar sobre una recuperación de las acciones en el corto plazo. Lo mejor que uno puede esperar es que se estabilice el actual ambiente”, dijo Francois Savary, jefe de inversiones en la gestora de activos suiza Prime Partners.

En Europa, el índice del sector del petróleo y gas ganaba más de un 5% y los papeles de Royal Dutch Shell, Total SA y BP subían entre un 3.3% y un 5.0%, gracias al avance de los precios del petróleo.

Los futuros del crudo Brent trepaban un 11.36%, o US$ 2.81, a US$ 27.55 por barril, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzaban 10.0%, o US$ 2.03, a US$ 22.34 por barril.

Trump dijo que habló recientemente con los líderes de Rusia y Arabia Saudita y cree que ambos países alcanzarían un acuerdo dentro de “pocos días” para disminuir la producción y así hacer subir los precios.

Por su parte, los rendimientos de los bonos de los gobiernos de la zona euro subían, debido a que los inversores regresaban cautamente a los activos de mayor riesgo. El retorno del bono alemán a 10 años subía 3 puntos básicos a -0.44%, alejándose del mínimo de -0.55% que tocó el lunes.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que cae cuando los precios suben, bajaba hasta un 0.5680%.

Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo probablemente habrían superado el récord de 3.3 millones que registraron la semana. Un sondeo de Reuters entre economistas mostró que el mercado espera que se hayan presentado 3.5 millones de pedidos.

“Creemos que el dato de la semana pasada de menos de 3.5 millones va hacia una dramática revisión al alza”, dijo el economista jefe de RBC Capital Markets, Tom Porcelli. “Esta semana esperamos otro considerable aumento de 4 millones”, agregó.

El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis divisas, cotizaba estable a 99.470, luego de subir un 0.53% durante las operaciones en Asia. El euro, en tanto, caía un 0.3% a US$ 1.0934.

El oro al contado perdía un 0.3% a US$ 1,586.24 la onza.

La Organización Mundial de la Salud dijo que los casos de coronavirus alcanzarían 1 millón a nivel global y que la cifra de muertes llegaría a 50.000 en los próximos días. Actualmente se han reportado 46.906 fallecidos.