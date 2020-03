Supermercados dicen que están abastecidos y que no hay alza de precios durante el estado de emergencia

Están abastecidos. Juan Fernando Correa, vicepresidente de Comex, aseguró que los supermercados están abastecidos y que no hay alza de precios durante el estado de emergencia dictado por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19.

“(¿Hay incremento de precios?) No, no hay incremento de precios. La cadenas de supermercados hemos sido totalmente cuidadosas en no tocar los precios de mercadería y en algunos casos, incluso a pesar que pudo haber un cambio de precios para arriba, nosotros no lo hemos transmitido a los clientes. En todo caso, nosotros tenemos un seguimiento continúo en el Mercado Mayorista y estamos informados que en el Mercado Mayorista mucho de los precios que subieron, han regresado a niveles mucho más bajos y normales”, comentó en RPP Noticias.

