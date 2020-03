Durante el año pasado la producción mundial de hierro alcanzó las 2,500 millones de toneladas aproximadamente, lo que representó un incremento de 1.63% frente a lo registrado el 2018.

De toda la producción en el 2019, China produjo 350 millones de toneladas de mineral de hierro, un 4.48% más respecto a los 335 millones en el 2018.

En el Perú, la minera Shougang Hierro Perú es una empresa que explota, procesa y comercializa el mineral de hierro desde sus yacimientos en el sur (Marcona, Nasca). Al cierre del 2019 la compañía incrementó su producción a 16.10 millones de toneladas.

Así, en cuanto a la perspectiva del mercado mundial del mineral de hierro, la compañía analiza el escenario frente a la aparición del coronavirus.

Según precisa, por el momento hay signos visibles de los efectos del virus en la economía china que pueden ser tomados en cuenta: a febrero de 2020 las importaciones de petróleo crudo y de mineral de hierro se encuentran en niveles por debajo de los meses anteriores en comparación con febrero de 2018, según información de Refinitiv (firma perteneciente a la agencia Thomson Reuters), debido principalmente a la demora durante la descarga.

Durante los primeros 12 días de febrero de 2019 sumaban 33.4 millones de toneladas descargadas, en tanto durante el mismo periodo de 2020 la cifra se redujo a 28.2 millones.

De igual manera, indica que a inicios de febrero, el Capesize Index, índice empleado por los transportadores marítimos de mercancías a granel, cayó a su nivel más bajo desde sus inicios en 1999.

A ello se suma que algunas empresas como Apple Inc, han recortado sus cifras de producción para el año 2020, debido a que parte de sus productos dependen de la manufactura china.

“Las consecuencias económicas del virus no solo afectarán a China, si no también tendrá implicancia en el crecimiento económico a nivel mundial, cuya real magnitud todavía no puede ser prevista”, precisa la compañía.

Entre otros factores a considerar en cuanto al mercado chino de mineral de hierro, agrega, figura el stock de mineral en puertos chinos, que al 14 de febrero de 2020 sumó 124,7 millones de toneladas, reflejando una caída de 13.40% respecto a los 144 millones de toneladas durante febrero del 2018.

Asimismo, se estima que en China se consumieron 240 millones de toneladas de chatarra en 2019, un alza de 9% frente al 2018, y se empleó casi el 89.58% para la producción de acero en convertidores o en hornos de arco eléctricos.

Alza del precio

En cuanto al precio promedio del mercado internacional de mineral de hierro, éste alcanzó los US$ 93.40 por toneladas en el 2019, lo que representó un incremento de 34.47% frente a lo registrado en el 2018.

Los precios alcanzaron un promedio mensual máximo en el mes de julio, de US$ 120.02 por toneladas y un promedio mensual mínimo de US$ 76.03 por toneladas en enero del 2019.

La compañía recordó que el 25 de enero se produjo el desastre de la represa de relaves de Brumadinho (propiedad de la minera Vale), en la Región Metropolitana de Belo Horizonte (Brasil), lo cual causó que los precios se incrementaran ante la incertidumbre de los niveles de producción de la minera, así como también debido a los efectos de fenómenos naturales, tales como los ciclones que afectaron Australia y las lluvias torrenciales que causaron inundaciones en Brasil.