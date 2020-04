La ministra de la Producción, Rocío Barrios, comentó este jueves que el Gobierno está evaluando que se reanude la producción de cerveza, ante el reinicio gradual de las actividades económicas.

En diálogo con RPP, Barrios reiteró que está permitida la venta de cerveza, pero no la producción, debido al estado de emergencia, medida decretada por el Ejecutivo para evitar más casos de coronavirus Covid-19.

“Está permitida la venta y comercialización, no está permitida la producción. Tenemos que mirarlo en esta etapa, estamos evaluando permitir la producción ”, enfatizó.

La ministra también se refirió sobre el veto de algunos gobiernos locales para la venta de cervezas. Recordó que no hay ley seca.

“Algunas municipalidades han interpretado el tema que no se puede comercializar, eso no es real. Hay stock, que vendan el stock. No está prohibido… Sería una pena que se pierda esa producción ”, agregó la funcionaria.

Comercio electrónico

Una de las actividades que serán permitidas en esta nueva etapa de cuarentena, será el comercio electrónico, anunció la ministra de la Producción, Rocío Barrios.

“Necesitamos habilitar el comercio electrónico, para que pueda comprar bienes a través de las empresas que pueden repartirlos”, sostuvo.

Esta medida beneficiará a grandes retailers que, si bien no abrirán las puertas de sus locales, pueden distribuir productos desde sus almacenes.

“Este tipo de negocios tienen su plataforma online donde ofrecen todos los productos que se pueden adquirir, y tienen almacenes de distribución que trabajan con pocos operarios”, anotó Barrios.

Apuntó, además, que estos negocios deberán cumplir con los protocolos establecidos y presentar una relación con la cantidad de personas con las que operarán.

Negocios unifamiliares

La ministra también se refirió a los negocios unifamiliares o que operan dentro de la casa de los dueños, como bodegas o ferreterías.

“Consideramos que las actividades familiares desde el mismo hogar, a puertas cerradas, no ponen en riesgo a las personas”, indicó Barrios.

“Ese tipo de negocios sí estamos viendo [si permitirlos], porque garantizan ese criterio del distanciamiento y no hay mucha concentración de personas”, añadió.

Producción nacional

La titular de Produce también anunció que el Gobierno tomará medidas para priorizar el desarrollo de la industria nacional, a través de la central de compras públicas.

“Vamos a elevar a consejo un decreto legislativo en las próximas semanas, que tiene que ver con el cambio de Compras a MYPerú. Tenemos que pasar al desafío de comprar lo nacional y fortalecer nuestras industrias”, puntualizó.

Delivery

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, confirmó que regresará el delivery de restaurantes, pero las aplicaciones de reparto quedarán prohibidas.

“Las aplicaciones de delivery no aplican en esta etapa, pues no tienen una regulación en el país”, señaló.

“¿Quién nos garantiza el cumplimiento de los protocolos? ¿Qué pasa si al momento de la fiscalización se quiebran los protocolos, a quién sancionamos?”, apuntó Barrios.

Recordó que estas compañías no cuentan con presencia física en el país, y que no garantizan la seguridad de los repartidores.

“Tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de aquellas personas que hacen ese servicio motorizado. Lo mínimo que podemos pedir es que tengan un seguro de vida o ante una emergencia”, añadió.

Reactivación de restaurantes

Barrios indicó que existen 220,000 restaurantes formales en el país, pero que esto solo representa el 20% del universo del rubro, pues el 80% restante son informales.

En esta primera etapa de reinicio de actividades, solo se permitirá que un grupo de estos restaurantes formales operen. Entre los requisitos se encuentran que puedan hacer reparto a domicilio (propio) o se pueda recoger el pedido en tienda.

“Para aquellos restaurantes que puedan hacer entrega en salón, será a puerta cerrada, y van a tener que habilitar un espacio para hacer entrega en ventanilla”, agregó.

No habrá atención directa al público, pues la atención será por cita. Los clientes deberán llamar al establecimiento, y este les indicará la hora exacta para recoger el pedido.