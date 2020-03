En el proyecto de ley donde el Gobierno solicita al Congreso facultades para legislar, se contemplan los efectos que puede generar el coronavirus (Covid-19) en el mercado laboral.

De este modo, el Ejecutivo estima la pérdida de empleo de más de 500,000 trabajadores de microempresa (De a 10 trabajadores) y 570,000 trabajadores de pequeñas empresas (De 11 a 100 trabajadores).

Al respecto, el abogado laboralista Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, explicó a Gestión.pe que el principal problema que tendrán las empresas será la falta de liquidez para continuar con el negocio, de manera que se buscará diversas alternativas para superar esta crisis.

En primer lugar, indica que dos tipos de empresas serán las afectadas, las que actualmente ya se están siendo impactadas, como las empresas vinculadas al sector turismo, hoteles, transporte aéreo y terrestre; y las que demandarán un mayor tiempo de recuperación cuando culmine la cuarentena, como las vinculadas a las actividades de entretenimiento, como los cines o teatros.

“Estas no se van a recuperar tras el levantamiento de la emergencia, por ejemplo, ¿quién va ir al cine? No creo que el 14 (de abril) haya un cine abierto. No va a ser la primera opción (para acudir) de las personas”, sostuvo.

Agregó que, en efecto, tal y como estima el Ejecutivo, se perderán puestos de empleo, las mismas que empezarán a observarse a partir de este 31 de marzo, cuando culminen algunos contratos laborales, o cuando culmine la cuarentena, el próximo 12 de abril.

“Mañana (hoy) va a ser un día donde va a ver un número relevante de trabajadores a quienes no se le va a renovar contrato a plazo fijo porque ya venció el plazo o aquellos que estaban en periodo de prueba no se le va a renovar, o aquellos que son de un service o una tercerización, a ellos tampoco”, dijo.

Opciones y decisiones

Considerando este panorama, Toyama indica que para evitar el despido de los trabajadores y tener liquidez, las empresas podrían optar por dos alternativas.

La primera de ellas es reducir la jornada laboral de los trabajadores a la mitad del tiempo, y con ello también se reduce el sueldo.

“En lugar de tener un trabajo de 8 horas, podrían tener a dos trabajadores de 4 horas, ahí por lo menos cada uno tiene trabajo. Además, que se le reduzca medio sueldo por tres meses por lo menos”, dijo.

La reducción de la jornada puede darse a nivel de días laborados, es decir, si un trabajador laboraba de lunes a sábados, ahora podría trabajar solo de lunes a viernes.

En esa línea, precisó que toda modificación de la jornada del trabajador debe estar plasmada en un nuevo contrato entre la empresa y el trabajador, en el cual se debe especificar la fecha en la que la jornada de trabajo y salario volverán a la normalidad.

La segunda alternativa está en manos del Gobierno, a través de la implementación del proceso de suspensión de labores para el régimen laboral de la actividad privada, amparada en el artículo 11 de Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Legislativo 728).

Dicho artículo indica lo siguiente: “Se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. Se suspende, también, de modo imperfecto, cuando el empleador debe abonar remuneración sin contraprestación efectiva de labores".

En ese sentido, Toyama indicó que, al activarse esta norma, ésta solo sería por el tiempo que requerirán las empresas para recuperarse, de manera que se convierte en un respiro para las compañías.

“Se suspende el trabajo y se suspende el pago de sueldo durante tres meses (por ejemplo) porque hoy que lo que quiere la empresa es ese alivio. El Estado aprueba un trámite célebre y eficiente de suspensión de labores para que en algunos casos se de esta intervención y para el trabajador se permite el retiro de la CTS a efectos de un sueldo por mes”, sostuvo.

El letrado precisó que muchas empresas en el país ya empezaron a sentir el efecto de la pandemia, principalmente los vinculados al sector turismo. Frente a ello, indicó que estas compañías requieren de un salvataje laboral, pues de lo contrario, la quiebra será su único futuro.

