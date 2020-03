El Indecopi informó que la devolución de dinero por los pasajes comprados o la reprogramación de viajes, a partir de la crisis del coronavirus, es una medida voluntaria de las aerolíneas.

“No hay responsabilidad del proveedor, en este caso es una situación sanitaria extraordinaria y por lo tanto no se va a poder cumplir el contrato y no es responsabilidad de nadie. Evidentemente en este caso tendrían que aplicarse las condiciones del ticket”, señaló Wendy Ledesma, directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor en Indecopi, en diálogo con RPP.

La funcionaria recordó que el código civil no contempla una situación de devolución de boletos o reprogramación, pues, al ser una crisis externa, no es responsabilidad ni del usuario ni del proveedor.

No obstante, recordó que muchas aerolíneas están brindando estas facilidades voluntariamente, ante la zozobra desatada por la llegada del coronavirus al país.

“En casos de países de riesgo, están siendo mucho más flexibles. En otros destinos ahí sí aplican las condiciones del contrato”, anotó.

Indicó que el Indecopi mantiene coordinaciones con la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) para ofrecer flexibilidad en lo que respecta a los tickets.

“La mayoría de aerolíneas con destinos de países de riesgo dan facilidades para reprogramación o que el consumidor tenga un crédito y lo utilice en otro momento”, puntualizó.