China, primer mercado de destino de nuestras exportaciones, nos compró en enero 16% menos frente al mismo mes del año pasado, como consecuencia de la epidemia del coronavirus que, en general, fue también la causante de que en ese mes los envíos del Perú a sus diversos mercados en el mundo retrocedieran en un 4%, según reportó ADEX.

En el primer mes del 2020, las exportaciones totales sumaron US$ 3,668 millones, frente a los US$ 3,822.5 millones de enero del 2019.

En términos generales, observó el gremio exportador, este inicio del año es muy similar al del 2019 que también arrancó con una caída de 3.8%, pero (más allá del coronavirus) según indicó, muestra que se está produciendo una constante pérdida de competitividad en la industria local.

La oferta tradicional en enero sumó US$ 2,441 millones, que representa el 67% de total y que cayó 5.4%, mientras que la no tradicional sumó US$ 1,227 millones (cayó 1.1%) y tiene una participación del 33%.

Las exportaciones (tradicionales y no tradicionales) llegaron a 124 destinos, siete menos que en enero del año pasado. Los principales fueron China (26.3% de participación), EE.UU., Canadá, Corea del Sur, Suiza, India, Chile y Emiratos Árabes Unidos.

Solo China

El brote del coronavirus, observó ADEX, explica parte de esos resultados, pues China es el primer mercado de las exportaciones peruanas y en enero pasado compró al Perú por US$ 967.1 millones (16% menos) frente a los US$ 1,150 millones de igual mes del 2019.

Este resultado significa, además, la primera caída en los envíos que se registran en enero al gigante asiático en cuatro años, pues si bien en ese mes del 2016 cayeron en 8%, en el del 2017 se habían disparado en un 100% llegando a US$ 797 millones, y continuaron creciendo hasta el último año (27%).

En el sector tradicional, las exportaciones a China que más cayeron en el primer mes de este año fueron las de la pesca (-38.61%), gas natural (-99.69%) y minería (-10.68%).

En el rubro no tradicional, los productos más afectados fueron los del sector textil (-60.34%) y prendas de vestir (-45.28%), seguidos de productos de la agroindustria (-2.97%).

En riesgo

Por su parte, el Centro de Investigación Empresarial de Perucámaras advirtió que se estima que a medida que se extienda esta epidemia el impacto económico en el Perú será mayor y, en cuyo caso, sus envíos con destino a China y demás mercados asiáticos, también afectados por el virus (que sumarían US$ 21,147.4 millones y representan 46% del total de las exportaciones), estarían en riesgo.

En ese escenario, calculó que la mayor afectación se daría en los envíos de regiones del sur, como Apurímac, Puno, Chusco, Madre de Dios y Arequipa, y principalmente en envíos de concentrados de metales y harina, y en los no tradicionales en pelo de fibra de alpaca, entre otros (ver tablas).





Confiep: Meta de exportaciones no se alcanzaría

La meta de exportaciones, proyectada en US$ 48,000 millones por el Ejecutivo, no lograría alcanzarse al cierre de este año por efecto del coronavirus, según afirmó la Confiep.

La presidenta de ese gremio de gremios afirmó que “es probable que (el covid-19) afecte el índice final del año de las exportaciones peruanas, que aspiraban cumplir el récord del año 2018 (US$ 48,000 millones)”.

La ejecutiva indicó que el impacto en las exportaciones se verá reflejado “en los próximos días” debido a problemas en la recepción de los envíos peruanos por parte de China.

León aseguró que la situación ocasionada por el covid-19 generará un impacto en la economía peruana que aún no es cuantificable, dado que no hay estimados o cifras exactas.





Cifras y datos