El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) es un fondo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas cuyo objetivo es la acumulación de recursos durante las épocas de auge económico con el objetivo de utilizarlos en épocas de recesión o contingencias.

Este fondo fue creado en 1999 y está administrado por un directorio compuesto por el Ministro de Economía y Finanzas, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú y un representante designado por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es este directorio el que, a través de sesiones, decide si es que se cumplen los requisitos para el uso del FEF en la economía. Uno de los requisitos para liberar el dinero del FEF es “cuando se activan las cláusula de excepción de las reglas macrofiscales, lo cual ocurre en casos de desastre o de choques externos significativos que afecten los ingresos fiscales; o cuando la actividad económica, por factores exógenos requiera modificar el resultado económico”.

Así, al cierre del 2019, según el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Fondo de Estabilización Fiscal acumula recursos por US$ 5,471 millones de dólares, equivalente a 2.8% del PBI aproximadamente. Ante la situación de emergencia nacional que afronta el país por la llegada del Covid-19, ¿Es momento de liberar los recursos del FEF?

-El uso de FEF sería inminente-

Para esta nota periodística, Gestión.pe solicitó la opinión de cuatro economistas, quienes coincidieron por unanimidad que es el momento adecuado para la liberación de los US$ 5,471 millones del FEF. Sin embargo, cada experto comentó algunos matices sobre el correcto uso de estos fondos.

Alonso Segura, exministro de Economía, sostiene, por ejemplo, que, aunque quizás aún no se haya visto, “si se hace un análisis razonable sobre el desempeño económico durante el año, automáticamente se van a dar los gatillos que permiten tomar recursos del FEF”. En ese sentido, Segura justifica el uso del dinero del FEF pues el impacto del Covid-19 no solo se resume a los 15 días de cuarentena nacional, sino al desempeño de la economía durante todo el año.

“El problema no es si puede usar el FEF o no, sino que los recursos fiscales que se comprometan que se usen de manera sensata y eficaz, y la escala sea la correcta, y se focalice a los distintos afectados. No solo atendiendo a algunos y dejando en el aire a otros”, apuntó Segura.

Por ello, Segura sostiene que antes de utilizar el FEF, el MEF debe hacer una contabilidad rápida de los recursos fiscales disponibles, tanto a nivel de gasto como de ingresos fiscales y de apoyos financieros que puedan darse. Posterior a eso definir si la fuente de financiamiento para los gastos fiscales producto del Covid-19 se financiarán con presupuesto del Estado, el FEF o emisión de deuda. “Es complicado pero es necesario para tener una idea de cuál es el tamaño del apoyo que necesita la economía”, manifestó el exministro de Economía.

Por su parte, David Tuesta, exministro de Economía del actual Gobierno, opina en la misma corriente de Segura. Es necesario el uso del FEF y destinarlo principalmente a infraestructura sanitaria y temas relacionados. Sin embargo, considera que ante este shock económico, "es momento de sacar la bazuca".

“Las condiciones están para el uso del FEF, pero hay espacio para endeudarse más y hay que utilizar esos recursos para crear apoyo a la clase media baja informal, al menos, que no va a poder salir a trabajar en estos días. Es momento de ‘mostrar los dientes’”, señaló Tuesta a este diario.

El exministro sostiene que, aunque habría que esperar para obtener nueva deuda por parte del Estado, Sin embargo, es prudente empezar con la reasignación de prespuesto, tal como ha empezado a hacerlo el MEF.

-La prioridad: el gasto en personas y en salud-

Por su parte, Farid Matuk, exjefe del INEI, también considera pertinente el uso del FEF y señala que el gasto debe priorizarse en las personas, principalmente en aquellos informales que, debido a la imposibilidad de salir a trabajar, se van a ver afectados económicamente. Aunque considera que debería elevarse el gasto de S/ 380 por familia que ha destinado el Gobierno, Matuk señala algunas características que podrían ayudar a definir cuál es la población que debería recibir esta bonificación.

“Lo esencial en el corto plazo son las personas. Debería brindarse el bono a los adultos que tienen hijos en colegios públicos, los adultos que sus hijos han nacido en hospital público, los mayores de 65 años, restando a los que tienen tarjeta de crédito. De igual forma, restamos a todos los que están en la planilla electrónica de la Sunat para quedarnos en el sector informal”, manifestó Matuk.

Por su parte, Juan José Marthans, Director de Economía del PAD de la Universidad de Piura, considera que el FEF debió utilizarse con mucha más anticipación para fortalecer la infraestructura sanitaria. “Hoy más que nunca necesitamos cubrir nuestros déficits en salud”, recalca.

Sin embargo, el FEF también puede utilizarse para cubrir gasto corriente, como los bonos destinados a las familias vulnerables, señala. “El problema del sector público del Perú no es un problema financiero porque recursos hay y abundantes, lo que no hay es cerebro para el manejo eficiente de estos recursos. Es increíble la falta de capacidad de prevención del Estado, la inadecuada capacidad de previsión y de gestión.”, insiste Marthans.

Matuk complementa que, una vez pasada la emergencia de corto plazo, debe evaluarse utilizar los recursos del FEF para destinar un salvataje a los sectores más afectados y a los que más empleo generan, como, por ejemplo, la agroexportación.

“Cuando pase la cuarentena, se debe ver cuales son los sectores más golpeados. Por ejemplo, el turismo es el sector más golpeado. Los demás, se van a recuperar. El sector agroexportador que emplea mano de obra, también podría resultar golpeado. Si china reduce su demanda de productos agrícolas, que son intensivos en mano de obra. Ahí si sería un problema. El impacto va a ser muy duro, tenemos tres mercados esenciales China, Estados Unidos y Europa”, señala.

Así, el uso del FEF debe ser inminente por parte del Gobierno, si es que ya no se ha realizado. El uso de estos recursos, que representan las espaldas fiscales del Estado, permitirá afrontar el duro shock económico que afronta el mundo con la pandemia generada por el Covid-19.