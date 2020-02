El efecto del coronavirus –que elevó a 2,112 el número total de personas fallecidas por esta enfermedad en China continental– también está generando un impacto en el comercio exterior peruano: específicamente en las exportaciones (lo que se vende a este país) e importaciones (lo que se compra de este país).

Según datos de Adex se están registrando retrasos –desde hace dos a tres semanas– para el desembarque de productos peruanos enviados a este país, especialmente de envíos del sector agrícola y confecciones.

No es el único problema que está generando el coronavirus. El más grave –en opinión del director del Centro de Investigación, Economía y Negocios Globales de Adex, Carlos Gonzáles– son los retrasos en el abastecimiento de insumos químicos provenientes de China vitales para el desarrollo de tres sectores en Perú.

“Uno de los sectores que más reporte ha generado en ese sentido es el sector químico, especialmente el farmacéutico que necesita de insumos para producir medicamentos. En concreto, ya se están produciendo retrasos y se está agotando los stocks. El impacto podría ser más grande si no se reanuda la cadena de abastecimiento”, alertó.

Este desabastecimiento ocurre debido a que las empresas chinas no están produciendo insumos por lo que “simplemente la importación es cero”. Otro sector que también está afectado es el de metalmecánica que tampoco logra importar productos químicos necesarios para sus procesos de tratamiento de metales.

Lo mismo ocurre con el sector de confecciones: están teniendo problemas para la importación de hilados. Ante esta situación, ¿están buscando nuevos proveedores? Al respecto, Gonzáles explicó que ‘no es tan sencillo’ desarrollar una relación con nuevos proveedores, por el contrario es un proceso que toma tiempo.

“Lo que están esperando es que se puedan reanudar lo más pronto posible las importaciones antes que llegue a una paralización total”, subrayó. Los insumos químicos en stocks de estos sectores están disponibles hasta marzo próximo.

En este caso en particular Gonzáles comentó que se prevé el apoyo de la embajada China en Perú para retomar el abastecimiento a estos mercados.

-Exportaciones-

Sobre la situación de las exportaciones peruanas a China, en el caso de las no tradicionales, si bien se está registrando retrasos en el desembarque, el especialista detalló que al analizar de manera específica los productos que el Perú vende a China como la uva –por ejemplo– la mayor parte de la exportación se dio en enero, por lo que los flujos de exportación de los meses siguientes son bastantes bajos por estacionalidad. Lo mismo sucede con los arándanos.

“Digamos que, felizmente, tenemos un periodo posiblemente bajo en estos sectores, de modo que el impacto no va ser tan notorio. Eso en cuanto al agro: en el caso de la uva y al arándano el impacto es menor porque el flujo comercial en si mismo es bajo por este factor estacional”, indicó.

En el caso de las uvas –por ejemplo– en enero se exportaron US$ 257 millones, pero en febrero y marzo este monto bajará entre US$ 13 o US$10 millones. Una situación similar ocurre con los Arándanos.

“En febrero se estará exportando menos de US$ 10 millones. En el caso de las paltas es un problema distinto porque empieza muy bajo en el año: el 2019 vendimos US$ 2 millones en enero y US$ 5 millones en febrero, pero a partir de marzo empiezan a subir. Si el problema se extiende las patas empezarían a tener problemas”, agregó.

No obstante, consideró que el coronavirus si tendrá un efecto sobre las exportaciones tradicionales y no tradicional cercano al -10%, en relación al trimestre del año anterior.

“En el primer trimestre nuestras exportaciones tradicionales a China suelen bordear los US$ 3,000 millones y en el caso de las no tradicionales US$ 160 millones. Por efecto del coronavirus podría mermarse (las ventas al exterior) en 10%”, puntualizó.

-Cuánto tiempo toma concretar un contrato para exportación-

En la víspera, durante una entrevista a un medio local, el jefe de Estado minimizó los efectos que podría generar el coronavirus en Perú y –por el contrario– dijo que hay mercados alternativos a China. ″Nosotros tenemos varios socios económicos, como China, Estados Unidos, la Unión Europea o los países del sudeste asiático", indicó Vizcarra.

No obstante, ¿cuánto le toma a un exportador concretar una venta al exterior? ¿es un proceso que puede tomar días? Al respecto, el director del Centro de Investigación, Economía y Negocios Globales de Adex indicó que si una empresa agroexportadora –por ejemplo– empieza desde cero le podría tomar hasta dos años consolidar una venta.

“Si empezamos de cero posiblemente le tome (al agroexportador) iniciar una relación entre 3 a 6 meses y consolidarla puede tomar hasta dos años”, manifestó. No obstante, aclaró que el tiempo es relativo ya que depende de cada empresa, pero –recalcó– “desarrollar un nuevo mercado toma mucho tiempo”.

Aunque el coranavirus también puede ser una oportunidad para los exportadores no tradicionales peruanos tomando en cuenta que China va a dejar de vender al mundo productos que son producidos también por el Perú. Como por ejemplo, las uvas que exporta a Hong Kong. “Ahí hay una oportunidad”, dice Gonzáles.

China también exporta mangos a Vietnan lo que podría ser una alternativa para los exportadores peruanos. Otros productos que generan una ventana de oportunidades son el alambre de cobre refinado que China vende a Alemania; el polipropileno que vende a la India; las parabrisas que comercia con el Reino Unido y los langostinos que vende a Singapur.

Sobre este punto por lo menos –de acuerdo a la información que maneja Adex– cerca de 7 agroexportadores (agremiados a esta entidad) han reorientado sus embarques en vista de la situación que afronta China, lo que genera a su vez sobrecostos.