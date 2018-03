Cooper: "Aumento del sueldo mínimo no aumentará la informalidad laboral"

El aumento dispuesto por la saliente administración del sueldo mínimo de S/ 850 a S/ 930, que se hará efectivo desde el 1 de abril, no aumentará la informalidad laboral, según la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper.

"(El aumento del) Sueldo mínimo no aumentará la informalidad laboral. Es como el tema del impuestos, si yo no pago impuestos, no voy a empezar a pagar así baje o suba", refirió en conferencia de prensa.

En esa línea, consideró que se debe hacer un estudio "más fino" para conocer el real impacto del aumento del salario mínimo en el largo plazo.

"Creo que se tiene que hacer estudios más finos, pero no creo que vaya existir un cambio y que todos se van a volver a informal por este aumento. Más bien, creo que hay que empezar a discutir en cómo aumentar la productividad de las empresas. Esa es mi posición", puntualizó.