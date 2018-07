Conversión de Agrobanco: Lo que debería tener según la SBS

La creación de Mi Agro que reemplaza a Agrobanco ha llevado a cuestionamientos desde la Comisión Agraria del Congreso de la República, quienes han aprobado la formación de una comisión investigadora.

La delicada situación financiera para Agrobanco se origina en el 2012 al obtener mayores líneas de financiamiento, lo que derivó a más líneas de crédito.

“Que pasa cuando una entidad financiera tiene recursos, hay una cierta presión interna por colocarlo, y lo más difícil es colocar los créditos a los pequeños y micro agricultores” dijo la jefa de la Superintendencia d Banca y Seguro (SBS), Socorre Heysen.

Esto llevó a ampliar los créditos a las medianos y grandes agricultores, con las deudas que superan los más S/ 700 millones. Con una tasa de morosidad del 48% que tiene a la fecha.

Heysen detalla que el 60% de las deudas son los de no minoristas, y que el 40% restante está dividido entre los agricultores pequeños y los cafetaleros.

Pero, ¿solo las deudas llevaron a la delicada situación financiera?

Deudas por tasas bajas





Socorro Heysen explica que no el aumento de la morosidad no se debe solo a las deudas no pagadas, sino que aun cuando se pagan las deudas, estas no cubren los gastos operativos de Agrobanco.

“Se debe sincerar las tasas de interés. Si Alguien quiere cobrar una tasa de 20% tienen que asignar un subsidio transparente”, remarcó.

La propuesta de Mi Agro también conlleva a reducir las tasas de interés por debajo del rango de 18% a 22%. “Tasas como estas hacen que el agricultor pierda competitividad”, expresó el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, en la reunión entre los gremios empresariales, los ministros de Estado, y el BID.

En base a ello, Socorro Heysen, aunque evitó pronunciarse directamente sobre el proyecto de ley de Mi Agro, dijo que es necesario definir la política pública y los subsidios que se otorgarán a la tasa de interés.

Con o sin la SBS



Mi Agro dice explícitamente que no contará con la supervisión de la SBS, siendo una entidad financiera, que captará los recursos de los intereses cobrados por el público y otorgará dinero que recauda el Estado.

Según el proyecto de ley, que fue ratificado por el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, la supervisión se dará por el directorio, que está integrado por Minagri, MEF y PCM. “Además tendrá el control de Fonafe como entidad del Estado”, expresó.

Al respecto, Socorro Heysen pone como ejemplo la situación de la entidad financiera privada, en el que un directorio controla los intereses de sus accionistas, pero en el caso de la entidad pública no todos los accionistas están representados.

“Los accionistas somos todos nosotros”, remarca.

Por ello, remarca la necesidad de poner ‘candado’ y evitar que vuelva a suceder lo que viene pasando con Agrobanco.

¿Qué futuro tiene Agrobanco?



Mientras el proyecto de ley siga vigente, Agrobanco seguirá y según la jefa de la SBS, es necesario el aporte de mayores recursos de capital.

“Requiere de inmediato de un aporte de capital y para ello necesita ver el tema del perfil de los pasivos y otros temas más”, indicó.

Por su parte, la posición de la bancada de Fuerza Popular es recuperar Agrobanco, antes de seguir con la propuesta de Mi Agro.