La Contraloría General de la República detectó diversas obras de la Reconstrucción con Cambios en ejecución física donde pudo comprobar que los trabajadores no cuentan con examen médico ni con el respectivo Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que podría significar un riesgo para la integridad de los obreros.

“Se verificó que personal obrero estaría trabajando en condiciones inadecuadas, sin equipos de protección personal, sin seguro de trabajo de riesgo (SCTR), sin baño, agua, o señalética de seguridad”, señaló Nelson Shack.

La Contraloría General trasladará el informe a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para que active los mecanismos correspondientes para garantizar la integridad física de los obreros y trabajadores.

“Es responsabilidad de las empresas constructoras, así como de las entidades, verificar el adecuado cumplimiento contractual, ya que se supone que pagan por los implementos de seguridad y los seguros para sus trabajadores”, apuntó.

Como resultado del Cuarto Operativo “Vigilamos contigo la reconstrucción”, los auditores de la Contraloría también verificaron que en algunas obras no existe un plan de manejo de residuos sólidos, no reportan a Infobras, y no cuentan con presencia de supervisor/inspector, entre otros.

Visitas de campo

Durante el operativo de control, se realizaron visitas de campo a 626 obras verificables (de un total de 2,801) por los tres niveles de gobierno (local, regional y nacional), que representan un monto contractual de S/ 2,307.4 millones.

Las principales obras supervisadas correspondieron a construcción de carreteras, rehabilitación de pistas y veredas, trabajos de saneamiento y alcantarillado, construcción de colegios, entre otros.

Con relación a las 190 obras en ejecución física visitadas, los principales aspectos relevantes identificados fueron: los trabajadores no cuentan con examen médico, no cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos, no reporta a Infobras, no cuenta con el plan de seguridad y salud en el trabajo, no cuenta con presencia de supervisor/inspector, entre otros.

Respecto a las 195 obras concluidas (con y sin liquidación) los principales aspectos relevantes observados fueron: trabajos deficientes en cuanto a su calidad, trabajos inconclusos o deficientes que ponen en peligro a la población, presencia de desechos de escombros producto de la obra, entre otros.

También se identificaron 42 obras paralizadas, abandonadas o con contratos resueltos, que en conjunto suman un monto contratado de S/ 317.4 millones.

Penalidades

De las 626 obras visitadas se identificaron 63 obras a las que se les aplicó penalidades a los contratistas por S/ 4.3millones, lo que representa el 1.2% de su monto contractual ascendente a S/ 369.9 millones.

Asimismo, existen 112 obras con adicionales por un monto total de S/ 21.7 millones, lo que representa el 7.3% de su monto contractual que asciende a S/ 296.6 millones.

Operaciones

De setiembre del 2017 a octubre de 2019, el Estado ejecutó el 41% (equivalente a S/ 3,699 millones) de los S/ 8,928 millones aprobados para las obras y servicios de construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño Costero.

De acuerdo a los resultados del operativo, el avance de la ejecución presupuestal en el 2019 período enero – octubre fue de 35% (de un monto aprobado de S/ 6,580 millones).

A nivel de las regiones, se identificó que entre enero y octubre, Piura presenta un avance de ejecución presupuestal de 39% (de un monto aprobado de S/ 1,853.8 millones), Lambayeque 49% (de un monto aprobado de S/ 416.9 millones), La Libertad 47% (de un monto aprobado de S/ 905 millones) y Áncash 21% (de un monto de S/ 852.9 millones).

Situación de actividades y proyectos

En el operativo se recopiló información del estado situacional de 3,044 obras y servicios (actividades y proyectos) que se ejecutan en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes.

De esa cifra, 2,801 (92%) se encuentran en estado de Obra/Servicio (en ejecución o concluidas), 227 (7.5%) en Estudio Definitivo o Expediente Técnico y 16 (0.5%) en fase de Preinversión (estudios).

Además, entre setiembre de 2017 y noviembre de 2019, se identificaron 442 obras y servicios en ejecución (16%), 104 paralizadas y abandonadas (4%), 589 en etapa de recepción (21%) y 25 con contratos resueltos (cancelados 0.9%).

Asimismo, se evidenciaron 915 obras y servicios concluidos (33%), de los cuales 396 se encontraban sin liquidación y 519 con liquidación.