Tras los efectos de El Niño Costero en el año 2016, el Gobierno aprobó el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios con un presupuesto de S/ 25,655 millones para ejecutarse en el periodo 2017 - 2021, en tanto a la fecha (2019) solo se ha ejecutado el 12% de esos recursos, equivalente a S/ 2,768 millones.

Así lo reveló la Contraloría al presentar los resultados del tercer operativo de control “Vigilamos contigo la Reconstrucción”, en el que se analizó el periodo setiembre de 2017 a abril de 2019.

El contralor general de la República, Nelson Shack, detalló que hasta abril del 2019 se transfirió S/ 10,190 millones para obras y servicios de construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno climático, y el Estado solo ejecutó los S/ 2,768 millones (27%). En tanto, si se compara este monto respecto los recursos globales (S/ 25,655 millones), el nivel de ejecución se reduce a 12%.

“Claramente el problema de la Reconstrucción con Cambios, plata no es, tanto es así que no podemos ejecutarla. (...) No creo que deba haber preocupación si es que no se terminan las obras antes del 2020 o 2021, yo creo que se van a terminar y se van a hacer, el problema es cuándo. Miren la reconstrucción de Pisco, lo que hay que hacer es evitar ahora con la reconstrucción del norte, otro Pisco”, sostuvo.

En este sentido precisó que el desafío es la ejecución de los recursos para que se desarrollen las obras y consideró que existe un problema de gestión que involucra a los gobiernos regionales y al gobierno nacional, a través de los ministerios.





Más de 3,000 proyectos

El gerente de control de servicios públicos básicos de la Contraloría, César Tapia, detalló que los resultados del tercer operativo de control “Vigilamos contigo la Reconstrucción” revelan que existen 3,167 actividades y proyectos en 13 regiones del país, de las cuales un 80% (2,522) se encuentran en estado de ejecución o concluidas, un 19% (601) en estudio definitivo o expediente técnico y 1% (44) en fase de preinversión (en estudios).

Agregó que de las 2,522 obras en ejecución, unas 125 se encuentran paralizadas o abandonadas y éstas representan un monto de S/ 760 millones en valor de contrato. Según dijo, dicha paralización se debió a las lluvias que impedían el avance de las obras y en otros casos, se registraron litigios con los contratistas.

Tapia precisó que el cuarto operativo de control para la reconstrucción se realizará en el mes de octubre próximo.