El contralor general, Nelson Shack, alertó que la Vía Expresa Callao -parada desde hace tres años- se está deteriorando ante su falta de uso. “Es lamentable observar como los problemas de la corrupción que se han presentado han hecho que está obra (la Vía Expresa Callao) no solo no este operativa sino que todavía no se haya concluido y se esté deteriorando actualmente de una manera impresionante ”, dijo en diálogo con la prensa.

“Las fallas técnicas y la modificación de los estudios que antes contemplaban una serie de espigones están haciendo que toda la escollera (defensa costera) se destruya prácticamente, lo que pone en riesgo la seguridad", agregó.

En ese sentido, el contralor pidió a la autoridad regional terminar la obra.

"Lo urgente es terminar esta obra lo más pronto posible, cerrar la escollera (defensa costera) que falta cerca a la Punta por los Barracones del Calleo, pero hay que terminar la obra al margen que hubo actos de corrupción ya que permitiría unir -de manera inmediata- Lima y Callao”, subrayó.

Añadió que se va a disponer la realización de un control concurrente, lo que se ha coordinado con el Gore Callao.

“ Se ha acordado hacer un corte y en el marco del DU 008 se pueda reiniciar lo más pronto posible esta obra para beneficio, no solo de los chalacos sino también de los limeños", dijo.