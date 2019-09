La Contraloría de la República afirmó que no realizará una nueva auditoría relacionada a la adenda N° 1 del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) debido a que de hacerlo y encontrar responsables, ya no tendrá la facultad de imponer una sanción administrativa a consecuencia de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) emitida en abril pasado. En ese sentido indicó que no se realizará una nueva investigación en torno a este cao.

Como se recuerda, en mayo del año 2017 un informe de auditoría de la Contraloría respecto a la citada adenda reveló que funcionarios del Estado, entre ellos el entonces ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC), Martín Vizcarra, y la exviceministra de Transporte, Fiorella Molinelli, favorecieron al concesionario del terminal aéreo, Kuntur Wasi. Frente a ello, el contralor de la República, Nelson Shak, indicó que este caso ya se cerró.

“Las auditorias son como las sentencias, una vez emitidas están cerradas. Para la Contraloría el caso de Chinchero se cerró. Yo no he dispuesto ni voy a disponer ninguna investigación adicional sobre el tema de Chinchero, sobre el tema de la adenda. El tema se cerró”, dijo el funcionario durante su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Precisó que desde la sentencia del TC se ha declarado inconstitucional la aplicación de las conductas infractoras y por lo tanto al ser inconstitucional la Contraloría no puede sancionar a nadie, y no solo para los actos que se puedan realizar a futuro, si no, actos previos.

“Se hizo una auditoría a la adenda del contrato, antes de mi gestión, identificaron una serie responsabilidades y esas en el orden administrativo tampoco sirven para nada y ya se cerró con la sentencia del Tribunal Constitucional. En el orden civil y penal eso (las sanciones) está corriendo en el Poder Judicial. ¿Cómo está?, no lo sé, porque ese es un tema de la Fiscalía y del Poder Judicial. No hay sanción administrativa posible de la Contraloría”, precisó.

De este modo solicitó al Congreso dar prioridad al proyecto de Ley N° 4267 que restituye la facultad sancionadora para la Contraloría.

Agregó que actualmente las preocupaciones en el caso Chinchero está vinculada en la tercera etapa de esta obra, que es la realización de la obra. Según dijo se ha observado una serie de deficiencias en los procesos de calificación de los postores para el convenio de Gobierno a Gobierno y el MTC ya ha tomado las acciones oportunas frente al informe.