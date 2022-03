La Contraloría informó que, tras la evaluación de los requisitos mínimos exigidos para el perfil de director de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, se evidenció que la experiencia no se encuentra debidamente sustentada.

De acuerdo con el informe de control simultáneo 001-2022-OCI/5610-SOO, se concluye que no se estarían cumpliendo estos requisitos que implican la idoneidad para el cargo que ahora recae en César Jair Sánchez Miller, que fue nombrado en noviembre del año pasado.

La designación fue refrendada por Amora Carbajal Schumacher, presidenta ejecutiva de Promperú, que es la entidad a cargo de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior.

En base al perfil definido por Servir analizaron la experiencia laboral en función a 20 documentos entregados por la Oficina de Recursos Humanos de Promperú.

En la información entregada por Promperú se indica que sí cumpliría con la experiencia general y específica para desempeñar el cargo.

Sin embargo, en la Oficina de Control Institucional se identificó que, en algunos casos, se encontró situaciones como la carencia de fecha de expedición de documentos, no identificación del periodo que se pretende acreditar como experiencia, no haber indicado la persona competente para emitir (representante legal o responsable de la administración ), no contener la firma de quien lo expide, entre otros aspectos, que no permiten sustentar fehacientemente el cumplimiento de la experiencia mínima, tanto general como específica, vinculada a la función pública.

Así, por ejemplo, en el caso de la labor desarrollada en Street Words, la Contraloría señala que no se puede determinar el periodo ni las funciones desempeñadas en el puesto.

Además, la labor que habría desarrollado César Jair Sánchez Miller habría sido la de brindar atención médica, que no tiene relación con la función de promoción de las exportaciones, el turismo, inversión empresarial y la imagen del país, por lo que consideran que no es computable en su experiencia en el sector público.

Un caso similar ocurre cuando muestra que laboró en Brand Safway, empresa dedicada a proveer servicios vinculados a la construcción e infraestructura, en el que se desempeñaba como “conductor/almacén”, por lo cual no es computable para la experiencia laboral.

En el caso de la experiencia en entidades públicas, la Contraloría indica que la función podría ser considerada, pero no es concluyente.

Formación profesional

En cuanto a su formación profesional, la Contraloría encuentra inconsistencia entre la información entregada y lo que se consigna en la Sunedu.

Debido a que se presenta un documento de posgrado en “Identificación, Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos Sociales y Productivos de Inversión Pública”, de la UNMSM, sin embargo, dicha documentación no figura en la Sunedu.

En el portal de la Sunedu se menciona como Ingeniero Zootecnista y Bachiller de la UNPRG.

En base a dicha información, es que la Contraloría concluye que esta situación podría afectar significativamente el logro de los objetivos del proceso de designación de funcionarios o servidores públicos en Promperú. En este caso, cumplir con la función de director de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior.

De esta manera informan a Promperú las conclusiones para que adopten las acciones correctivas en el marco de sus competencias.