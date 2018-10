Contraloría advierte que universidad de La Cantuta podría cerrar, ¿por qué?

La Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta corre el riesgo de no obtener el licenciamiento institucional. No cumplir con ello, podría significar el cierre de la institución debido a que no se cumplen con ciertas condiciones básicas de calidad exigidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ( Sunedu ).

El informe de Acción Simultánea N°009-2018-OCI/0224-AS, en el cual se detallan los riesgos advertidos por la Contraloría , fue notificado a la entidad educativa para que adopte las medidas correctivas pertinentes.

El licenciamiento institucional es un procedimiento obligatorio para todas las universidades del país, a través del cual cada casa de estudios debe demostrar ante la Sunedu que cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para poder brindar el servicio educativo.

¿Qué motiva el posible cierre de La Cantuta?

El primer motivo es la demora e incumplimiento de las dependencias responsables en la entrega de información y en la ejecución de acciones concretas para implementar los indicadores de calidad

Los problemas que limitan el licenciamiento se deben a que las Facultades y dependencias responsables de la Universidad no cumplen con presentar sus informes y regularización de planes de estudio.

Las Facultades y dependencias responsables son: Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación, Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad de Ciencias, Facultad de Tecnología, Facultad Agropecuaria y Nutrición, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, Facultad de Inicial, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Posgrado, Dirección General de Administración, Oficina Ejecutora de Inversiones, Unidad de Control Patrimonial, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Bienestar Universitario, Unidad de Presupuesto, Biblioteca Central y la Oficina de Tecnologías de la Información.

La Contraloría advierte “desinterés, pasividad y falta de identificación institucional” por parte de los Directivos y Funcionarios de las dependencias responsables de la Universidad que no adoptan acciones concretas para cumplir con implementar los Indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad, lo cual genera el riesgo que la Universidad no cuente con la Licencia de funcionamiento y, consecuentemente, se determine el cierre respectivo de esta casa superior de estudios.

La segunda razón es la dilación en el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, genera el riesgo de no lograr el licenciamiento institucional de la universidad

En el 2016 la Universidad contrató y pagó por el servicio de consultoría externa para el proceso de licenciamiento institucional el monto de S/ 20 mil para que elabore el informe de Licenciamiento Institucional con los indicadores de Condiciones Básicas de Calidad (CBC), el cual fue presentado a la SUNEDU en octubre de ese año. Sin embargo, la Superintendencia observó 45 de los 48 indicadores presentados, solicitando – por ello- información para subsanar las observaciones efectuadas.

Los indicadores de calidad desfavorables están relacionados a los objetivos académicos, grados y títulos, planes de estudios; infraestructura y equipamiento adecuado, personal docente calificado, líneas de investigación, entre otras.

El informe de la Contraloría advierte además que la Universidad contrató nuevamente los servicios de consultoría por el monto de S/ 32 mil para elaborar un informe del levantamiento de observaciones. Sin embargo, la consultoría solo presentó un informe conteniendo 18 subsanaciones, quedando pendientes 27. Por este segundo trabajo la Universidad realizó el pago de S/ 20 mil.