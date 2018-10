Contraloría advierte riesgos en servicios del Centro Cultural Municipal de Huaraz

La Contraloría General identificó riesgos en la prestación de servicios del Centro Cultural Municipal de Huaraz, en el departamento de Áncash, respecto de la utilización, conservación y mantenimiento de las instalaciones; así como la administración de los recursos económicos.

Los riesgos fueron consignados en el Informe de Visita Preventiva N° 019-2018-OCI/0337-VP, el cual fue notificado a la Municipalidad Provincial de Huaraz, entidad a cargo de la prestación del servicio, para que valore los hechos y disponga las acciones preventivas pertinentes.

Principales riesgos:



• El Centro Cultural Municipal no cuenta con una normativa interna que regule su organización y determine sus procedimientos para la prestación de servicios, lo que podría afectar el logro de los objetivos para el cual fue creado.

• No existe rendición de cuentas por parte del director del Centro Cultural de los ingresos generados por la ejecución del convenio suscrito con la Escuela de Música Yawar y por el importe correspondiente al 24% de lo recaudado para el Centro Cultural; así como la falta de centralización de los fondos recaudados, lo cual podría generar perjuicio económico a la entidad y una posible disminución en la recaudación.

• La Administración del Centro Cultural no exige los requisitos establecidos en el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) para los servicios de alquiler de las instalaciones del Centro Cultural. El hecho pone en riesgo la legalidad del servicio que viene brindando y la integridad de las personas al ofrecer eventos que no presten seguridad ante la ocurrencia de una emergencia.

• Las instalaciones del Centro Cultural presentan deficiencias en su infraestructura a causa de la falta de mantenimiento, lo que podría ocasionar que estas no se encuentren aptas para brindar los servicios culturales para los cuales fue creado.

• En algunos ambientes del Centro Cultural existen objetos y mobiliario en desuso aglomerados, obstaculizando el acceso de ingreso a los ambientes. Asimismo, se evidenció que en la azotea se encontraban acumulados restos de material de construcción.

• En la playa de estacionamiento del Centro Cultural existen vehículos de propiedad municipal y de usuarios, que se encuentran aparentemente inoperativos, ocupando espacio destinado al uso del público en general.

El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Huaraz, se encuentra publicado aquí (Sección: Participación Ciudadana/Buscador de Informes de Servicio de Control), conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información.