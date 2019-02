Consumo promedio con tarjeta de crédito de Perú es uno de los más elevados de la región

Perú es uno de los países de la región con mayor consumo promedio de pago con tarjeta de crédito , según detalla el informe Tendencias de Medios de Pago 2018, realizado por Minsait.

El estudio, que analiza un total de 8 años de datos y 3,600 entrevistas a la población bancarizada internauta1 en Latinoamérica, España y Portugal, indica que al 2017, los peruanos gastaron un promedio de US$ 71 en cada compra con tarjeta de crédito, ubicándose en tercer lugar por debajo de Chile y Colombia, con US$ 77 y US$ 88, respectivamente.

Perú superó por US$ 9 el monto promedio de compra con tarjeta de crédito de la región, equivalente a US$ 62; y en US$ 23 al gasto que se realiza en México y Costa Rica, los países que observan los importes más bajos (US$ 48).

El país también alcanzó el tercer lugar en el gasto promedio por transacción con tarjeta de débito, con un monto de US$ 27, menos de la mitad de lo que representa el pago con tarjeta de crédito. El consumo promedio con tarjeta de débito en la región llegó a US$ 28 y es similar en cada uno de los países analizados, excepto en Colombia donde ascendió a US$ 43.

- Última posición en cantidad de POS por millón de personas de la región



Perú forma parte del grupo de países con menor evolución en la red de POS de la región, según detalla el estudio de Minsait. Al 2017, el país contó con 3,900 POS instalados por cada millón de personas, la cifra ha ido en aumento progresivo desde 2012, sin embargo, el país se mantuvo en el último puesto hasta la última cifra registrada en 2017. Otros países que mostraron menos de 10,000 POS por cada millón de habitantes fueron México y Colombia

Costa Rica, Brasil, España y Portugal, registraron redes POS más amplias, con más de 20,000 POS por cada millón de habitantes.

Perú y Argentina tuvieron el mayor crecimiento interanual en número de POS instalados en 2017 con 35.5% y 24.1%, respectivamente.

Sin embargo, en el país el número de transacciones por POS disminuyó de 17 a 8 entre los años 2012 y 2017, y en el mismo periodo de tiempo el valor promedio de las transacciones cayó de US$ 1,498 a US$ 369. Ambas caídas fueron las más importantes registradas en la región.

- Los medios de pago liderarán la economía del dato



El Informe de Tendencias de Medios de Pago 2018 de Minsait, que muestra las líneas futuras del mercado y su evolución en cifras, concluye que en los próximos años los medios de pago serán quienes liderarán la economía basada en el dato.

Las nuevas regulaciones en torno al Open Banking y otras como la directiva PSD2 aprobada en Europa, marcarán el camino hacia dicha transición en los próximos años. Asimismo, el informe señala dos líneas de soluciones de distinta naturaleza que marcarán 2019. Por un lado, un grupo capitaneado por el resurgir de los códigos QR y el cash-back, y por el otro, un conjunto de iniciativas en torno a las billeteras digitales, pagos inmediatos, dinero electrónico y pilotos sobre identidad digital basados en Blockchain.

En el ámbito de los medios de pago, la innovación impulsada por los nuevos agentes de la industria y la regulación ha motivado a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP, por sus siglas en inglés) tradicionales a brindar nuevas propuestas de valor para los clientes.

De esta forma tenemos que algunos han comenzado a definir el valor de los datos que poseen, mientras que otros ya están muy avanzados con innovaciones cercanas al concepto Open Banking.

Los cambios regulatorios llevados a cabo el pasado año 2018 impulsarán la aparición de nuevos actores durante este año y también el desarrollo de innovadores modelos de negocio en el ámbito digital para crear valor a partir de los datos, según revela el Informe de Minsait.