Consumo per cápita de productos hidrobiológicos en el Perú aumentó a 16.8kg

El Ministerio de la Producción lanzó hoy la campaña MarPez qué busca promover entre los peruanos el consumo del pescado, por lo menos, una vez a la semana.



El titular del sector, Raúl Pérez Reyes , detalló que se establecerá el martes como el día principal para incentivar el consumo de pescado e implementar una cultura de alimentación más saludable en todo el país.



De acuerdo con información del Produce en el 2018 el consumo per cápita anual de productos hidrobiológicos ascendió a 16.8 kilogramos en el Perú; cifra superior a los kilogramos respecto al 2013.



Sin embargo, se espera que tras el lanzamiento de MarPez el consumo per cápita aumente a 18kg este año.

"Una alimentación equilibrada a base de pescado y mariscos es importante por sus múltiples cualidades, principalmente de los azules como el bonito, jurel, la caballa y la anchoveta que son ricos en Omega 3", indicó.

"No solo promovemos una actividad económica sino que queremos promover un nuevo hábito. El pescado no tiene un día fijo para comerlo y por esto la campaña MarPez (...) Si esto funciona esos 16.8kg de consumo per cápita subirá a 30kg en los próximos cuatro años . El consumo aún es bajo si se compara con el de pollo que es de 45kg per cápita anual", agregó.

Asimismo, anuncio que como parte de la campaña se realizará, a través del programa nacional A Comer Pescado, intervenciones con las siguientes plataformas Mi Pescadería, PescaEduca, Pescado en mi Comedor y Pesca Nutrición, que responden a una apuesta por incrementar el consumo del pescado en preparaciones saludables y de esta forma contribuir a la lucha contra la anemia y desnutrición infantil crónica.



Aplicativo MarPez

en el marco de lanzamiento de la campaña el produce también presentó el aplicativo móvil martes que tiene como objetivo informar a los peruanos sobre los beneficios del consumo de pescado y la importancia del cuidado de nuestras especies hidrobiológicas.



El aplicativo brindará información oficial sobre las temporadas de ventas vigentes, las tallas mínimas de consumo, recetas a base de pescado y una lista de restaurantes acreditados por el programa A Comer Pescado del Produce.



Además se podrá realizar denuncias por el mal uso de los recursos.



"Para la difusión de este aplicativo contaremos con el apoyo de las operadoras de telefonía móvil que contribuirán a realizar acciones que vienen desarrollando en el Ministerio de la producción para la conservación y uso sostenible de los recursos hidrobiológicos. MarPez estará disponible para su descarga y luego en iOS", concluyó Pére Reyes.