La producción de electricidad, que permite medir el desempeño de la actividad económica de manera transversal, se empezó a recuperar en mayo último con respecto a igual mes del 2019, y mantuvo esa tendencia positiva en la primera mitad de junio, según diversas entidades.

Si se compara con mayo del 2020, la producción eléctrica en el quinto mes del 2021 habría crecido 36%, pero tal diferencia resulta de un rebote estadístico, considerando que, en el referido periodo del año pasado, dicha actividad había descendido en 25.4%, por efecto de la restricción de actividades para enfrentar la pandemia.

No obstante, según Diego Díaz, economista sénior del mercado eléctrico de Macroconsult, si se compara la producción de la energía registrada el pasado mes contra mayo del 2019, que fue un año normal, se verá un crecimiento de 1%, es decir, la primera cifra positiva real con respecto a hace dos años.

Además, de acuerdo con el BCR, la producción de electricidad sin minería en mayo del 2021 fue mayor en 2.7% frente al mismo periodo del 2019.

En enero y febrero pasados la producción eléctrica había caído en 1% y 2.8%, y en marzo y abril supuestamente había sido mayor en 15.3% y 40% en comparación con iguales meses del 2020. Pero, según Díaz - por el efecto estadístico-, si se compara el primer cuatrimestre del 2021 contra similar periodo del 2019, el crecimiento fue de 0%.

En junio

Además, el especialista de Macroconsult calculó que, entre el 1 y el 13 del presente mes, la referida producción mostró un crecimiento mayor al 3% frente a similar lapso del 2019, y lo consideró una señal positiva de crecimiento. “Hay algunos factores que han contribuido a esa recuperación respecto al 2019, y es que ha entrado en operación la primera etapa de Toromocho, y también ya el ramp up de Mina Justa está desarrollándose, y son dos proyectos que tienen alto consumo de energía eléctrica”, explicó Díaz.

En el mismo sentido coincidió el BBVA Research Perú, que estimó -en base a cifras del COES- que en la primera mitad de junio el indicador antes mencionado aumentó en 2.3% versus junio del 2019, y consideró que se viene acelerando y que es algo positivo.

Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), de enero a mayo pasado la mayor producción eléctrica se registró en el Callao (56%), Lima (31%) Piura (21%), seguido del Cusco (18%), pero cae en regiones amazónicas como Loreto y Madre de Dios.

Proyecciones

Por su parte, César Butrón, presidente del COES (Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional), estimó que la demanda de electricidad (a la cual va aparejada la producción de la energía) alcanzaría en el presente año un incremento de 3.7% en comparación con el 2019.

No obstante, si se activan algunos proyectos, particularmente los mineros, Butrón consideró que el crecimiento para este año podría ser aún mayor.

Menos optimista, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estima que al cierre de este año la producción prevista (57,000 gigavatios por hora (GWh), crecería solo 0.05% con respecto al 2019.

Por su parte, Diego Díaz señaló que en Macroconsult han preferido aún no hacer una proyección porque aún está pendiente de definir el escenario político y económico (con el Gobierno que vaya a entrar en julio), y coincidió que hay mucha incertidumbre. “Todo va a depender de cómo venga la coyuntura macroeconómica del país”, apuntó.

Sobrecosto a usuarios por uso de diésel en generación

Debido al retraso en la ejecución del proyecto de línea de transmisión de 500 kV La Niña-Piura, y para evitar cortes de energía en el norte, el Minem autorizó a que se alquile generación diésel de emergencia por 16 megavatios en Paita, pese a que incrementa el precio de la energía, según advierte una información de la SNMPE.

En esa línea, menciona que el presidente del COES, César Butrón, refirió que “un sistema de planificación (el plan de transmisión que plantea ese comité), por muy bueno que sea, no resiste retrasos de esa magnitud; el sobrecosto de esto lo asume todo el país”.

Butrón añadió que si el norte y el sur no tienen la capacidad de transportar la energía de manera confiable y no se construyen más centrales de generación de energía, vamos a tener problemas de suministro de energía en bloque. “Esto lo deben tomar en cuenta las autoridades. Se está avisando con el tiempo suficiente, pero todavía no hay una solución encaminada”, afirmó Butrón.

En otro momento -según la SNMPE-, Butrón observó que si no se construye ninguna central más de generación, el sistema en el 2026 se quedará sin reserva eficiente y tendría que empezar a usar diésel. “No habrá apagones porque, hasta el 2032, por lo menos, hay capacidad suficiente de energía, pero el costo de generar electricidad subiría notablemente”, aseveró.