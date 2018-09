Consumidores tendrán más incentivos para presentar demandas colectivas ante Poder Judicial

Los decretos legislativos publicados por el Poder Ejecutivo en materia de defensa del consumidor captaron la atención de la opinión pública principalmente por la prohibición de las llamadas, mensajes de textos y correos electrónicos no autorizados por los usuarios pero existen otras medidas que pretenden empoderar a los consumidores.

La directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, Wendy Ledesma, precisó que el Decreto Legislativo N° 1390 incluye modificaciones para incentivar la presentación de demandas colectivas y difusas por parte de las asociaciones de consumidores ante el Poder Judicial.

“Nosotros tenemos esa posibilidad en el Código de Protección y Defensa del Consumidor desde el 2010 pero nunca se ha presentado una acción o demanda ante el Poder Judicial por temas de afectaciones colectivas o difusas de consumidores”, señaló a Gestion.pe.

Explicó que no se presentaban estas demandas colectivas porque tenían que seguir trámites engorrosos y se tenía que contar con una autorización del Consejo Directivo para respaldar la demanda de alguna asociación de consumidores.

“Las personas estaban más acostumbradas al típico procedimiento administrativo y no ir al Poder Judicial”, dijo.

En ese sentido, el Decreto Legislativo N° 1390 quita esa exigencia de tener una autorización del Consejo Directivo del Indecopi para respaldar una demanda colectiva presentada por una asociación de consumidores, y ahora puede delegar esa facultad a las asociaciones para interponer demandas en favor de los consumidores.

“Además las asociaciones, sin ningún tipo de autorización previa, podrán presentar una demanda ante el Poder Judicial por la protección o los intereses difusos de los consumidores. Esta es una modificación muy importante para nosotros y esperamos que se pueda incentivar y motivar a algunos ciudadanos que, a través de las asociaciones de consumidores, puedan presentar demandas ante el Poder Judicial”, detalló.

Dio como ejemplo que los problemas que tuvo la aerolínea LAW de Chile, que ocasionó que muchos pasajeros (entre ellos peruanos) pierdan sus vuelos, ocasionó que el Servicio Nacional del Consumidor la demande colectivamente ante el Poder Judicial del país sureño, algo que no ocurrió en Perú.

Prohibiciones

Asimismo, Ledesma detalló ese mismo decreto legislativo hace algunas precisiones a las prohibiciones que tienen las asociaciones de consumidores para fomentar una conducta adecuada de su parte y premiar a aquellas que cumplen su finalidad.

“Tenemos inscritas más de 50 asociaciones de consumidores en el Indecopi, aunque eso no quiere decir que son las únicas que existen y pueden haber más pero que no están interesadas en registrarse con nosotros”, anotó.

Detalló que las asociaciones registradas ante el Indecopi tienen legitimidad para presentar demandas ante la institución y en caso tengan un fallo favorable, entonces reciben un porcentaje de la sanción (multa) que se impongan a la empresa denunciada. Dichos porcentajes pueden llegar a ser equivalentes a 50 UIT.

La funcionaria manifestó que el Decreto Legislativo N° 1390 precisa que violar las prohibiciones establecidas en el Código de Protección al Consumidor es un incumplimiento a esta norma y eso genera un procedimiento sancionador.

“Entonces la Comisión de Protección al Consumidor podrían, eventualmente, sancionar a las asociaciones de consumidores que no han cumplido con su deber”, acotó.

Recordó que las asociaciones de consumidores tienen la obligación de presentar un informe anual de ejecución de actividades al cierre de cada año, y justamente el Indecopi presentará la próxima semana su informe con el ranking de las asociaciones más activas en la defensa de los usuarios.

“Evidentemente las más conocidas son las que evidentemente suenan más y toman mayores acciones. Hay algunas que no necesariamente tienen esa actividad como las grandes pero igual deben presentar su informe anual para nosotros hacer la medición respectiva”, mencionó.

Manifestó que con estos cambios el Indecopi pretende sincerar las actuaciones de las asociaciones de consumidores.

“Para nosotros es muy importante y son un brazo más estas asociaciones de consumidores. En la experiencia internacional uno ve que las asociaciones de consumidores están involucradas de manera directa con el ciudadano”, aseveró.

No prosperaron

Ledesma reveló que alcanzaron al Poder Ejecutivo algunas propuestas para fortalecer a las asociaciones de consumidores pero por las restricciones legales de la delegación de facultades no fueron incluidas en los decretos legislativos publicados hace dos días.

“Sin embargo, nosotros queremos tener asociaciones de consumidores que estén potenciadas y que hagan un mayor número de actividades pero obviamente para realizar esas actividades ellos necesitan otros tipos de fortalecimiento y tener los ingresos adecuados para poder hacer este tipo de actividades”, refirió.

En ese sentido, manifestó que se espera formar un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de fortalecimiento de las asociaciones.

“Las asociaciones que no sean activas, que no cumplan con presentar sus informes, que no cumplan con su finalidad, y que nosotros advirtamos que sus representantes están involucrados en asuntos penales, entonces a esas le vamos a poner la mira encima y eventualmente sancionarlas”, dijo.