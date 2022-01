Según el último Informe Económico de la Construcción (IEC) de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), durante el último trimestre del 2021, el empleo en el sector construcción (+15.2%) volvió a crecer por encima del empleo en general (+12.7%).

Mientras que el empleo adecuado, de acuerdo con recientes cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), creció 5% frente a los niveles prepandemia. En tanto que el número de horas trabajadas por semana recuperó terreno entre octubre y diciembre últimos. Con 17.2 horas llegó a superar en 4% al trimestre móvil anterior (setiembre-octubre-noviembre), cuando se contabilizaba en 16.5 horas.

A pesar de la recuperación en el número de horas trabajadas por semana, un estudio comparativo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) sobre el salario mínimo por hora del trabajador de construcción (incluidas las cargas sociales) ubica al Perú entre los tres países -de 12 analizados- con la retribución más baja.

Con un salario por hora de US$ 1.55, el Perú tiene la tercera retribución más baja de toda la muestra de países latinoamericanos analizados y, si se restringe la comparación al ámbito de la Alianza del Pacífico, el monto que se paga en el país se encuentra por debajo de los que se otorgan en México (US$ 2.57) y Chile (US$ 2.10).

Tendencia a la baja

Tomando en cuenta esos resultados, en Capeco afirman que si se coteja esos montos con los estimados en el Estudio Comparativo de Precios (ECP) realizado en setiembre del 2020, “los países que han sido más afectados con una merma en los salarios han sido Perú, Colombia y Costa Rica, con reducciones de 43.8%, 36% y 35.5%, respectivamente”.

En dicho ECP, el salario por hora en el Perú -cuya información fue proveída por el gremio constructor- alcanzaba los US$ 2.76, situándose como la sexta retribución más alta, aunque no llegaba a superar ni a México (US$ 3.67) ni a Chile (US$ 3.42), sus socios en la Alianza del Pacifico.

Y aunque en ese mismo estudio comparativo, la menor disminución en los salarios se experimentó en Uruguay, con 0.7%, todos los demás países registraron bajas superiores a 15%.

Mientras que con relación a la estimación efectuada en febrero del 2021 por la FIIC, se vuelve a comprobar -a decir de Capeco- “que el salario por hora en todos los países investigados se ha visto afectado de manera significativa, habiéndose producido contracciones superiores a 20%, aunque las mayores disminuciones se han dado en Colombia (42.2%), Perú (41.3%) y Uruguay (40.3%)”.

El costo de la mano de obra en el sector construcción peruano representa un enorme reto frente a los ingresos que se registran en otras economías de la regió (Imagen: FIIC - Capeco)

Resultados regionales

Según el análisis realizado por la FIIC, el salario mínimo promedio estimado por hora entre los 12 países estudiados (Perú, Chile, México, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador) se ubicó en US$ 1.93.

Pero, es Colombia -con US$ 0.96 por hora- el país con la retribución más baja, seguido de México con US$ 1.02 y Guatemala con US$ 1.50. En el caso de México si se considera la información referida al salario mínimo usual con carga reportado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CIMC), el valor real sería US$ 2.57, el tercero más alto de la región.

Con ello, los salarios por hora más elevados se encuentran en Uruguay (US$ 4.19), Argentina (US$ 2.77) y México (US$ 2.57), a los que le siguen los niveles remunerativos que se pagan en Costa Rica (US$ 2.13) y Chile (US$ 2.10).

Índice de competitividad

El estudio de la FIIC también calculó el Índice de Competitividad del costo de la mano de obra para cada país, a través de la valorización de las horas/hombre que se requieren para la construcción de una vivienda tipo de 150 m2. Entre los 12 países analizados, el índice promedio se ubicó en 92.58, por encima del 88.01 calculado en setiembre del 2020.

Pero, es Colombia el país que registra el menor índice con 53.13, seguido de México (55.51), Honduras 69.15 y Guatemala (68.79). Mientras que los países que presentan los indicadores menos favorables son Uruguay (212.18), Argentina (134.81) y Costa Rica (103.41).

En el Índice de Competitividad del costo de la mano de obra elaborado por la FIIC, el Perú se ubica en el quinto lugar (Imagen: FIIC - Capeco)

En el caso específico del Perú, con un índice de 75.83, se ubica en el quinto lugar en el ranking de los países estudiados y en el tercer lugar entre los países de la Alianza del Pacífico, después de Colombia y México.

Con relación a estos resultados, en Capeco aclaran que “la pérdida de competitividad en el costo de construcción de una vivienda comenzó en el 2020, coincidiendo con la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, que ha ralentizado el ritmo de producción y debilitado el valor de las monedas en nuestros países”.

Mientras que por el lado de los salarios, en más de una ocasión han recordado que desde que en el 2003 se determinó la obligación de negociar por rama los salarios y condiciones para el régimen laboral especial de construcción civil, las remuneraciones de los obreros –en los últimos 18 años– se han incrementado en 119%, un 37% por encima de la inflación.

En línea con lo señalado por el gremio constructor, recientes cifras del INEI confirman que el ingreso promedio en el sector continúa creciendo por tercer trimestre móvil consecutivo. Así, el sueldo pasó de S/ 1,731 (setiembre-octubre-noviembre 2021) a S/ 1,771 (octubre-noviembre-diciembre 2021). Aún así, los resultados del último trimestre móvil siguen siendo menores, en 7.1%, frente a los ingresos del primer trimestre del 2020 (S/ 1,906).