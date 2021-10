Actualmente, el Ministerio de la Producción (Produce) viene emitiendo resoluciones de embargo de embarcaciones pesqueras, exigiendo el pago de multas a los armadores del sector de menor escala, alertó el presidente de la Asociación de Conserveros de del Perú (ACP), Jesús Veliz.

Frente a esta situación, señala, el gremio solicitó al premier Guido Bellido, establecer un régimen excepcional por el COVID-19 que permita la reducción del 80% de las multas impuestas como sanción por infracción a la normativa pesquera y acuícola.

“Produce está embargando embarcaciones de madera de menor escala y están impidiendo que los pescadores salgan al mar. Acá no solo impide el trabajo del armador pesquero, sino también de familias de los tripulantes. Los están embargando porque no pagan multas y no pagan las multas porque estamos en esta crisis por la pandemia”, apuntó.

Veliz indicó que esta solicitud, presentada vía un oficio el pasado 1 de octubre, también incluyó una propuesta de proyecto de Decreto Supremo sobre esta medida.

Según el documento, el régimen excepcional alcanzaría a todas las personas naturales y jurídicas que cuenten con sanciones de multas fraccionadas o no impuestas mediante actos administrativos que se encuentren pendientes de impugnación, impugnado en la vía administrativa o judicial, en ejecución coactiva o en ejecución coactiva con proceso de revisión judicial.

Además de la reducción del 80% de las multas impuestas, también se solicita que se autorice el fraccionamiento de la deuda hasta en 24 cuotas para ser pagado una vez termine la emergencia sanitaria.

“Pedimos al Gobierno, al ministro de la Producción (Yván Quispe) que vean este tema porque no se le puede embargar a las embarcaciones de madera, no puede perseguir el Produce a sus propios pescadores”, apuntó.

Qali Warma

Veliz también indicó que se ha solicitado al Gobierno que el programa estatal Qali Warma compre toda la conserva nacional y en especial la anchoveta en cumplimiento de la Ley N° 27767, vigente desde el año 2002.

“Esta ley se tiene que cumplir. La norma dice que Qali Warma debe comprar conservas nacionales, pero le está sacando la ley porque no le compra a los pequeños productores que son los conserveros, le compra a comercializadores por paquetes. Que no se nos quiera sacar la vuelta a Qali Warma comprando conservas nacionales de grandes empresas que solo le ponen la etiqueta”, dijo.

Mencionó que precisamente este tema fue comentado al premier Guido Bellido en una reunión en Chimbote, quien posteriormente –a través de su cuenta oficial de Twitter- afirmó que “Qali Warma tiene que comprar conservas nacionales”.

Tras ello, Qali Warma informó que el 96.8% de conservas de pescado entregadas para el consumo de escolares son de origen nacional.

Según se informó, el programa social en lo que va del año hasta setiembre ya ha liberado un total de 18,114.2 toneladas de conservas de pescado en el ámbito nacional como parte del servicio alimentario escolar del 2021.

“De este total, el 96.8% -que equivale a 17,528.5 toneladas, es de origen nacional. Solo el 3.2% es importado”, afirmó el programa.