Conoce las movidas financieras de esta semana

Foto 3 | Elevada deuda de EE.UU. favorece al oro. El creciente y elevado nivel de deuda de Estados Unidos está impulsando las perspectivas alcistas para el precio del oro. El metal precioso extendería su avance en el actual ciclo alcista, ya que las tasas de interés reales (tasa de interés descontada de inflación) de EE.UU. se mantendrán muy bajas por mucho tiempo y el dólar permanecerá débil en los próximos años, dijo Alain Corbani, jefe de minería y administrador de cartera en Finance SA en París. Así, los elevados niveles de deuda hacen que la economía de EE.UU. no pueda tolerar tasas de interés más altas, y la Reserva Federal (Fed) se arriesga a provocar la próxima recesión si aumenta demasiado los costos de endeudamiento, agregó el ejecutivo. El factor más importante en el precio del oro es la confianza internacional en el dólar, en particular, el bono del Tesoro de EE.UU. con vencimiento en 10 años, dijo Rick Rule, CEO de Sprott US Holdings Inc. Rule proyecta que los bonos están por cerrar un periodo alcista de 30 años y sostiene que una guerra comercial puede empujar al oro a más de US$ 1,400 la onza en 2018. Corbani estima que el oro superará los US$ 1.700 al final del actual ciclo alcista (Foto: Andina).